"Galleria Casa Poggioli, soddisfatti dei lavori"

Come annunciato lo scorso novembre, sono terminati in anticipo i lavori di messa in sicurezza della galleria Casa Poggioli di Baiso (appennino reggiano), inizialmente previsti per fine anno, e l’altro ieri è stato ristabilito il collegamento con la strada provinciale Sp 486R, interrotto per la sistemazione della galleria e il rifacimento dei giunti di dilatazione sui tre viadotti. I lavori, iniziati il 28 agosto per un importo di quasi 2,2 milioni di euro, eseguiti in tempi rapidi grazie al coordinamento dei cantieri tra raccordi e galleria da parte della Provincia di Reggio, sono stati particolarmente complessi per la necessità di detensionare la calotta della galleria, realizzata da Anas negli anni Ottanta, che con i suoi 400 metri sottopassa l’abitato di Lugo di Baiso. La 486 è fondamentale per le comunità dell’Appennino modenese e reggiano, è l’unica via di accesso al comprensorio ceramico e quindi anche per raggiungere le città capoluogo di Modena e di Reggio. "Noi siamo soddisfatti dell’intervento – dichiara Maurizio Paladini, sindaco di Montefiorino –. Si tratta del ripristino di un’arteria preesistente realizzata negli anni tra il 1980 – 1990, che necessita di ulteriori investimenti, per un importo presunto di circa 13 milioni di euro, da reperire nel più breve tempo possibile. In attesa di ciò ribadisco che l’alta Valle del Secchia aspetta da oltre 70 anni il completamento dell’asse di penetrazione Cerredolo - Ponte Dolo, ormai impraticabile e pericoloso".

w.b.