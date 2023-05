"Galleria Cerredolo, il cantiere sia breve"

I lavori necessari per garantire la sicurezza nella galleria Cerredolo-Ponte Dolo e sull’intero viadotto inizieranno il 5 giugno per concludersi a inizio ottobre. Cna e le altre associazioni di categoria, che nei giorni scorsi sono state coinvolte dalle province di Modena e Reggio in merito a questo intervento, insistono sul rispetto dei tempi e sull’urgenza di progettare una viabilità alternativa per il territorio. Questa strada, che insiste in gran parte nel reggiano, è vitale anche per il versante modenese. "Sarà determinante che i tempi vengano rispettati – dice Vincenzo Rioli, presidente di zona Cna –, per limitare al minimo i disagi. Evitare l’inverno è assolutamente necessario. Rimane l’amarezza per come questa comunicazione sia arrivata improvvisamente su un problema che come Cna avevamo denunciato già mesi fa". Saverio Marmo, responsabile Cna per l’Area di Sassuolo e Montefiorino, ricorda che "questo intervento, peraltro non risolutivo, prevede una seconda tranche di lavori nel prossimo biennio, eventualità molto grave in quanto si paventa una chiusura per un anno del tratto interessato, con conseguenze disastrose – avverte – per la tenuta economica del territorio".

w.b.