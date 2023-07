"Galleria Estense già molto attiva Buona l’idea di Palazzo Ducale"

"Ho letto con forte disappunto le dichiarazioni sulle Gallerie Estensi da parte di persone che forse non ne conoscono bene l’attività. Invito dunque queste persone, intervenute in questi giorni nel dibattito sulle pagine del Carlino a venire a Palazzo dei Musei a trovarci e vedere come sono oggi la Galleria e la Biblioteca Estense. Più volte peraltro le ha elogiate anche il sottosegretario Vittorio Sgarbi la cui proposta di avvicinare Palazzo Ducale alle Gallerie Estensi mi pare sensata visto il legale culturale che esiste con la raccolta estense a Palazzo dei Musei".

Martina Bagnoli, direttrice fino al prossimo dicembre delle Gallerie Estensi di Modena, Sassuolo e Ferrara (quest’ultima città tra alcuni mesi avrà il proprio museo autonomo con Pinacoteca nazionale di Palazzo dei Diamanti, Abbazia di Pomposa e altri musei nazionali del territorio ferrarese) interviene nel dibattito in corso, animato dal governo che intende "aggregare" Palazzo Ducale di Modena alle nuove Gallerie Estensi. "Vorrei partire da alcune considerazioni" chiede Bagnoli, designata futura direttrice dell’Accademia Carrara di Bergamo dal primo febbraio ’24.

Cosa non condivide?

"Taluni degli intervenuti non conoscano il lungo e apprezzato lavoro di questi anni durante i quali abbiamo prodotto 25 mostre, realizzato 7 acquisizioni importanti, digitalizzato ben 160mila opere, restaurato le sale storiche della biblioteca dove oggi si tengono tanti eventi. Abbiamo riallestito tutti i musei che oggi sono vivi e presenti sul territorio, l’ultimo sarà a settembre Palazzo Ducale di Sassuolo".

Che avverrà a Sassuolo?

"Riallestiamo 25 sale con l’aiuto delle istituzioni e imprese locali e anche lì avremo una intensa attività. A ottobre invece a Modena arriva la prima mostra italiana del pittore olandese Hendrick ter Brugghen (1588-1629). Tutto ciò ci è riconosciuto appunto da Sgarbi e da tantissimi altri commenti positivi; inoltre ricordo che io in questi anni ho lavorato con 4 ministri della cultura e 5 sindaci di vari colori politici".

Sgarbi prospetta importanti novità governative per le Gallerie Estensi, che ne pensa?

"Ho letto le idee di Sgarbi e non sono per nulla preoccupata perché non dice assolutamente di togliere l’Accademia militare. Che tra Palazzo Ducale e i musei estensi si sia un legame storico e artistico saldo è quasi ovvio. Con l’edificio storico di piazza Roma, il monumento più importante della città, dunque una connessione realizzata nei giusti modi è naturale. Ovviamente non entro nel merito della decisione che è politica, tra i ministeri della Cultura e della Difesa. Posso però ricordare alcune cose, ossia che già oggi all’Accademia sono esposte tante opere in prestito dall’Estense così come accade in Prefettura. E’ normale quindi il legame che si vuole sviluppare, già in parte presente. Inoltre abbiamo già oggi programmi didattici e visite guidate in comune, dunque se il governo decide i passaggi formali per una maggiore connessione tra Palazzo dei Musei e Gallerie Estensi si svilupperà un dialogo in parte appunto già partito. Nel caso di accordo, dico benissimo a un legame più solido con Accademia e Palazzo Ducale poi certo occorrerà comprendere cosa esporre. Senza dimenticare un’altra cosa".

Quale?

"All’inizio del ’24 partiranno presso l’ospedale Estense i lavori, già finanziati, di allargamento della Galleria per esporre i materiali dell’800, periodo che ci interessa molto. Se poi avremo anche una parte del palazzo principale di Modena immagineremo un percorso su luoghi differenti così prestigiosi".

Stefano Luppi