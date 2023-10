Galleria Verolino, i grandi pittori veneziani con i loro quadri... in valigia

Probabilmente la pittura italiana è tornata, se mai se n’è andata, e almeno a vedere la mostra "Venice Time Case" alla galleria Antonio Verolino di piazza Roma dedicata alla attuale generazione di artisti espressa dalle accademie d’arte, ha pure un futuro di rilievo. La mostra inaugurata ieri sera è l’ultima tappa del progetto di uno dei principali curatori italiani, Luca Massimo Barbero che ha portato in giro per alcune sedi nazionali prima di Modena un particolare corpus di lavori a pittura. Venice Time Case, infatti, raccoglie cinquanta opere del medesimo formato realizzate da altrettanti artisti emergenti di area veneziana, giunte sotto la Ghirlandina all’interno di cinque speciali valigie "Fly Case" dopo gli appuntamenti tenuti a Milano, Parigi, Roma, Padova e Trento. Spiega Barbero, direttore dell’Istituto di Storia dell’arte della Fondazione Giorgio Cini di Venezia: "La città lagunare è da sempre un luogo cosmopolita storicamente caratterizzato da arte e cultura, di cui vengono però spesso ignorate molte realtà contemporanee, pulsanti, ma nascoste. Una volta mi chiesero cosa avrei desiderato s’indagasse nel campo dell’arte contemporanea in Italia: risposi che il desiderio più forte in un momento così complesso come quello appena trascorso era quello di sviluppare curiosità, guardare a luoghi nascosti dove l’arte stava nascendo e dove non vi era l’elettricità scontata dei riflettori. Per me quel luogo è Venezia, con Mestre e soprattutto Marghera incluse e gli artisti giovani che vi lavorano dipingono, resistono e, in modo anfibio tra laguna e terraferma, vivono". E così lungo le pareti della galleria sfilano lavori dei più svariati soggetti, colori, forme, stili dando vita a un caleidoscopio che pare nato apposta per la comunicazione visiva oggi "imposta" da Instagram. Tra le altre, posizionate nei due piani dello spazio, si distinguono le opere di Maria Giovanna Zanella, Mattia Sinigaglia e Filippo Rizzonelli e altre. Ingresso gratuito, aperto da lunedì a sabato dalle 9 alle 19.30. Stefano Luppi