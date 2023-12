Gallerie Estensi . Alessandra Necci è la nuova direttrice

Storica, scrittrice, docente al Dipartimento di Impresa e Management della Luiss ‘Guido Carli’ e autrice di numerosi libri storico biografici su grandi figure della storia, Alessandra Necci, romana, 54 anni, sarà la nuova direttrice delle Gallerie Estensi: la sua nomina è stata annunciata dal Ministero della Cultura nella serata di ieri. Nella terna finale, insieme a lei, erano compresi anche Giovanni Sassu, già direttore del Museo della Cattedrale di Ferrara e dallo scorso anno direttore dei Musei comunali di Rimini, e Paola D’Agostino che in questi anni ha diretto il Museo nazionale del Bargello. Ai tre nomi si era arrivati dopo che una prima selezione aveva già portato a designare una ‘short list’ di dieci candidature. Almeno in questa prima fase, la professoressa Necci guiderà sia i musei di Modena che la Pinacoteca Nazionale di Ferrara: entro qualche mese, infatti, gli istituti ferraresi verranno ‘separati’ da quelli di Modena, con la nomina di un direttore ad hoc.

Nata a Roma (suo padre Lorenzo è stato un famoso manager pubblico, amministratore delle Ferrovie dello Stato e ‘padre’ dell’Alta Velocità), Alessandra Necci ha studiato all’Università La Sapienza, quindi è stata ammessa alla prestigiosa Sciences Politiques di Parigi. È iscritta all’Ordine degli avvocati. In parallelo a questa formazione – spiega sul suo sito – ha sempre coltivato la passione per i libri, così come lo studio della Letteratura italiana, greca e latina. E ha approfondito le biografie dei grandi della Storia: "I personaggi che le sono più cari – leggiamo nelle sue note – sono l’imperatore romano Adriano e l’imperatore dei francesi Napoleone Bonaparte". Lei stessa è divenuta quindi autrice di biografie sulle personalità illustri, in particolare su personaggi femminili, "anche per restituire la voce a tutte quelle donne che sono state dimenticate, mal comprese o calunniate". Fra i suoi libri, troviamo anche quello dedicato a "Isabella e Lucrezia, le due cognate", ovvero Isabella d’Este e Lucrezia Borgia, dame di potere e di corte nell’Italia del Rinascimento. Sempre pubblicata da Marsilio è anche l’opera biografica più recente, "La regina e l’imperatrice", che – in una scrittura appassionante – incrocia i destini di Maria Antonietta e Maria Teresa.

L’insediamento della nuova direttrice è previsto dopo le festività natalizie. Proprio l’altro ieri, durante la presentazione del bilancio sociale, è stato annunciato che a Martina Bagnoli (che ha guidato le Gallerie Estensi per otto anni e sta per assumere la direzione dell’Accademia Carrara di Bergamo) è stata richiesta una miniproroga fino a metà gennaio per accompagnare il ‘passaggio del testimone’.