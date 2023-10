Gallerie Estensi. Ecco i dieci candidati per la successione di Martina Bagnoli

Inizia a delinearsi la rosa di candidature per la direzione delle Gallerie Estensi di Modena. Proprio ieri il Ministero della Cultura ha pubblicato il verbale della commissione di valutazione che, fra tutte le domande presentate, ha individuato dieci nomi, dieci professionalità di alto livello e di importante curriculum: i candidati selezionati sono stati invitati a un colloquio per il 23 novembre presso la sede del Ministero a Roma, e in seguito verrà poi stilata una graduatoria per i vari musei nazionali. Entro la fine dell’anno dovrebbe quindi essere designato il successore di Martina Bagnoli alla guida delle Gallerie Estensi che – come è noto – saranno separate dal territorio ferrarese. Per i musei nazionali di Ferrara (in primis la ricca Pinacoteca) verrà nominato un altro direttore. La dottoressa Bagnoli – che ha concluso il suo mandato alle Gallerie Estensi, reggendo sia Modena che Ferrara – dall’inizio dell’anno assumerà la direzione della storica Accademia Carrara di Bergamo.

In ordine alfabetico, i dieci ‘papabili’ alla direzione delle Gallerie Estensi sono Annamaria Bava, Giorgia Calò, Claudia Cremonini, Paola D’Agostino, Alessandra Necci, Monica Preti, Elena Rossoni, Giovanni Sassu, Lorenzo Sbaraglio ed Enza Zullo. Alcuni di loro risultano selezionati nella rosa di diversi musei. Scorrendo i nomi dei candidati troviamo Annamaria Bava, con una lunga esperienza ai Musei Reali di Torino, o Claudia Cremonini, direttrice della Galleria Giorgio Franchetti alla Ca’ d’Oro di Venezia, e Paola D’Agostino che in questi anni ha guidato il prestigioso Museo nazionale del Bargello di Firenze, ed Elena Rossoni, storica dell’arte, che ha diretto la Pinacoteca Nazionale di Bologna e quella di Siena, o Giovanni Sassu, già direttore del Museo della Cattedrale di Ferrara e dallo scorso anno direttore dei Musei comunali di Rimini. Lorenzo Sbaraglio ha lavorato alla Galleria nazionale di Parma per poi passare al Polo museale della Toscana, dove gli è stata assegnata anche la direzione della meravigliosa Villa Medicea di Poggio a Caiano, mentre Enza Zullo, architetto e ingegnere, è funzionario della Direzione regionale musei del Molise e dirige anche il Museo del Paleolitico di Isernia.

È interessante anche leggere i nomi dei candidati selezionati per la direzione degli altri musei nazionali; emergono infatti alcune curiosità e ‘spuntano’ nomi già conosciuti ai modenesi. Fra coloro che aspirano alla direzione della Pinacoteca di Brera di Milano come della Galleria degli Uffizi di Firenze c’è Stefano Casciu, che dal 2010 è stato Soprintendente ai beni storici e artistici di Modena e Reggio Emilia, e ha curato anche la riapertura della Galleria Estense dopo il terremoto del 2012, prima di diventare direttore del Polo museale regionale della Toscana. Mentre Marco Pierini, già direttore della Galleria Civica di Modena, e attuale direttore della Galleria nazionale dell’Umbria (dove ha realizzato anche la splendida mostra sul Perugino), concorre alla direzione di quattro grandi musei. La scelta definitiva spetterà agli esperti della commissione ai vertici del Ministero.