Gallerie Estensi, nuovo direttore. Si è insediata Alessandra Necci: "E’ un grande onore essere qui"

Un lunedì speciale, quello di ieri alle Gallerie Estensi dove si è insediata ufficialmente la nuova direttrice Alessandra Necci, designata il mese scorso dal Ministero della Cultura, al termine della selezione nazionale.

"È un grande onore e anche una grande emozione poter avviare questo nuovo lavoro qui a Modena", dice la professoressa Necci dal suo ufficio al Palazzo dei Musei. Fra le prime tappe della sua giornata ‘inaugurale’, il passaggio di consegne con la dottoressa Martina Bagnoli che ha guidato le Gallerie per due mandati nell’arco di otto anni e il 1° febbraio assumerà ufficialmente la direzione dell’Accademia Carrara di Bergamo: "Abbiamo parlato diffusamente, ci siamo confrontate su tanti temi. Ho voluto esprimerle tutta la mia ammirazione per l’importante lavoro che ha svolto in questi anni tra Modena, Ferrara e Sassuolo, in questi luoghi che sono eccellenze italiane", aggiunge Alessandra Necci.

Lungo tutta la giornata, la nuova direttrice ha incontrato funzionari e responsabili dei settori e ha riunito gli operatori delle Gallerie per un momento augurale: "Tutti sono parte di un progetto, e credo sia fondamentale fare squadra". Non poteva mancare ovviamente una visita nelle splendide sale della Galleria Estense, fra capolavori che testimoniano la passione collezionistica della grande dinastia. In questa prima settimana nel suo nuovo incarico, Alessandra Necci si recherà anche al Palazzo Ducale di Sassuolo e a Ferrara per prendere contatto con le diverse realtà e le diverse ramificazioni delle Gallerie Estensi che sono un museo nazionale ‘diffuso’, ovvero articolato su più poli.

La professoressa Necci, romana, è scrittrice e storica, iscritta all’Ordine degli avvocati e docente al Dipartimento di impresa e management della Luiss: insignita anche della Légion d’Honneur francese, è autrice di grandi biografie, dedicate soprattutto alle principali figure femminili che hanno attraversato i secoli, da Caterina de’ Medici a Maria Antonietta. Fra i suoi libri più conosciuti c’è appunto quello sulle due celebri cognate del Rinascimento, Isabella d’Este e Lucrezia Borgia, moglie di Alfonso.

"Uno degli obiettivi che mi sono posta è proprio quello di raccontare il rapporto fra gli Este e la collezione, così come di valorizzare le figure femminili della Casa d’Este – spiega –. Gli oggetti possono parlare delle persone che li hanno desiderati, li hanno voluti e li hanno amati".

Un altro filo conduttore del lavoro riguarderà il rapporto con le scuole, da continuare e da approfondire ulteriormente, "perché il museo sia sempre un luogo di tutti – sottolinea la direttrice –. Del resto, saranno le giovani generazioni a doversi prendere cura di questi patrimoni". E un’attenzione speciale sarà tributata ai tesori della Biblioteca Estense, a partire dalla celebre Bibbia di Borso d’Este e da altri manoscritti e codici preziosissimi custoditi proprio qui. Alessandra Necci prenderà contatto con le tante articolazioni della realtà modenese, a partire dalle istituzioni territoriali: "Modena è città ricca di storia e di bellezza. Con impegno, responsabilità ed entusiasmo intraprendo questo nuovo percorso".