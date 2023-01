Galline abusive a Villa Boschetti, spunta l’idea del pollaio didattico

Fa ancora discutere la questione del pollaio abusivo di Villa Boschetti, denunciato pubblicamente dal consigliere di minoranza Mirco Zanoli. Sul tema, ieri, sono intervenuti altri consiglieri di opposizione, Sabina Piccinini e Ivano Soli di Nuovo San Cesario, che guardando al futuro di questi polli, chiedono che vengano inseriti in un eventuale "pollaio didattico" a beneficio degli studenti. "Gli animali del pollaio di Villa Boschetti – esortano Piccinini e Soli – vengano trasferiti in un’analoga struttura di proprietà dell’Amministrazione prossima alla scuola, l’Istituto ’A. Pacinotti’. Questa è la proposta presentata al sindaco dal nostro gruppo per evitare agli incolpevoli volatili lo stress di un’assurda ’deportazione’ in luoghi lontani dal paese dove a lungo hanno vissuto e nidificato. I ragazzi che frequentano l’Istituto potrebbero fare la conoscenza di galli, polli e galline. Chi fino ad oggi ha gestito il pollaio abusivo potrebbe gestire il regolare pollaio didattico rendendo un importante servizio alla comunità". Dall’altra parte rileva il sindaco Francesco Zuffi: "Abbiamo già incontrato nei giorni scorsi alcune associazioni animaliste per chiedere il sostegno nell’attività di recupero degli animali presenti nel pollaio segnalato a Villa Boschetti. Vogliamo che il ripristino dell’area avvenga nel massimo rispetto e nella massima tutela delle condizioni degli animali. Questo principio ci guiderà anche nella scelta della destinazione degli animali stessi. Destinazione ad oggi non ancora decisa, ma che sarà condivisa con le associazioni ambientaliste e animaliste".

m.ped.