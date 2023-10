Galline e conigli entrano in classe: "Gli animali stimolano l’affettività"

Cani, alpaca, conigli e galline entrano nelle scuole, dell’infanzia e primarie, dell’Istituto Comprensivo Carpi 3. Alle Munari, Don Milani, Collodi e Anna Frank di Carpi è stato avviato, infatti, il progetto di ‘Pet Education’, in collaborazione con il Centro Riabilitativo Educativo Loto – Lotopaaca, e grazie al supporto economico di Banco Bpm nell’ambito del Progetto Scuola. L’iniziativa, che durerà per tutto l’anno scolastico, coinvolgerà 340 alunni che, grazie alla presenza di diversi animali e sotto la guida attenta di professionisti del Centro, saranno coinvolti in attività idonee a stimolare la motricità, migliorare le abilità cognitive, acquisire capacità di accudimento e riconoscimento delle emozioni, stimolare i tempi di attenzione e promuovere l’integrazione e l’inclusione all’interno dei gruppi. Entusiasta dell’iniziativa il dirigente scolastico Tiziano Mantovani: "L’Istituto Comprensivo Carpi 3 ha sempre valorizzato le attività volte a favorire l’inclusione di tutti gli alunni, in primis di quelli con fragilità. Con il progetto ‘Pet Eduction’ i bambini, grazie agli animali, imparano a comunicare e interagire in modo alternativo, a prendersi cura dell’altro. Gli animali, inoltre, offrono importanti stimoli per lo sviluppo cognitivo e senso-motorio dell’affettività". Agli incontri parteciperanno, a gruppetti di 10 alunni, sia gli scolari con fragilità che gli altri compagni: "Il lavoro svolto in gruppo verso un comune obiettivo – prosegue il preside – permette di migliorare il senso di appartenenza e di cooperazione, anche per chi ha più difficoltà ad interagire. Ho partecipato a un incontro, quando in classe è stata portata una gallina olandese nana che stava tranquillamente sulla testa dei ragazzi e si respirava davvero un bel clima. Ringraziamo Banco Bpm per il sostegno". "Con il Progetto Scuola desideriamo intercettare le esigenze delle scuole – conclude Adelmo Lelli, responsabile Direzione Emilia Adriatica di Banco Bpm, durante la visita a Carpi –. Si tratta di un lavoro di ascolto, di vicinanza concreta al territorio grazie al quale dal 2018 ad oggi abbiamo supportato in Emilia-Romagna oltre 130 istituti".

Maria Silvia Cabri