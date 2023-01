"Galvan, solidarietà ai lavoratori Ma stop ai comportamenti illeciti"

"Solidarietà e vicinanza ai lavoratori, comprensione per la difficile situazione che stanno vivendo e l’impegno ad attivarsi nelle sedi idonee. Ma anche ferma condanna nei confronti di ogni atto illecito che potrebbe avere solo ricadute negative, non servono questi mezzi per portare all’attenzione delle istituzioni una vicenda pur dolorosa".

L’assessore con delega al Lavoro Andrea Bosi nella tarda mattinata di ieri ha ricevuto in Municipio una rappresentanza di lavoratori della Galvan Tubi srl di via Olanda che occupa oltre 60 addetti ed è specializzata nei processi di zincatura a caldo. Nei giorni scorsi infatti la proprietà ha annunciato di "non riuscire più a garantire le dovute spettanze ai lavoratori" attaccando un cartello ai cancelli in cui si sottolineava "la chiusura dello stabilmento a tutto il 2024".

Ieri mattina, prima di incontrare l’assessore Bosi, un nutrito gruppo di operai dell’azienda, accompagnati in alcuni casi anche dalle famiglie, si erano presentati tutti insieme all’Anagrafe centrale dove si stava svolgendo la normale attività di ricevimento del pubblico. Sul posto sono subito intervenute le pattuglie della Polizia locale e la Digos.

I lavoratori chiedevano di parlare con il sindaco o con l’assessore Bosi che peraltro, contattato prima di Natale, sulla vicenda aveva già convocato per metà gennaio il Tavolo di confronto per la composizione della crisi in sede istituzionale. Anche ieri l’assessore Bosi si è subito reso disponibile ad incontrarli e mentre riceveva in Municipio una rappresentanza ha preteso e ottenuto che gli altri, oltre una quarantina di persone, abbandonassero gli uffici di via Santi per scongiurare che si prefigurasse la possibilità di un’interruzione di pubblico servizio.

I lavoratori, che non percepiscono stipendio da settembre e devono fare i conti con mutui e bollette da pagare, hanno ammesso di aver compiuto "un atto disperato per chiedere al Comune di intercedere presso Inps e Regione Emilia-Romagna per far loro ottenere la cassa integrazione disposta da questo mese di gennaio anche per gli altri mesi non retribuiti". All’incontro con l’assessore ha partecipato anche un rappresentante del sindacato Fiom-Cgil.

"Le istituzioni sono sicuramente vicine ai lavoratori e ai soggetti più fragili", ha commentato l’assessore Bosi impegnandosi ad attivarsi immediatamente per ottenere le informazioni necessarie presso l’Inps e a contattare i vertici aziendali della Galvan Tubi con l’obiettivo "di fare quanto in nostro potere per ridare speranza e futuro a tutte queste famiglie, in un quadro che purtroppo appare critico".

Fiom-Cgil e Fim-Cisl hanno incontrato insieme ad una rappresentanza dei dipendenti la direzione e la proprità aziendale. Nell’incontro l’azienda ha confermato le difficoltà finanziarie nate nei mesi estivi a causa di un problema ad una vasca di zincatura che ha messo in crisi tutto il processo produttivo. L’azienda ha dichiarato inoltre di essere in attesa dei rimborsi delle assicurazioni a copertura dei danni e, cosa ben più grave, dopo 5 mesi di lavoro a singhiozzo, la proprietà non è più in grado di far fronte all’accumularsi delle pendenze economiche.