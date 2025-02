Ganaceto beffato al 96’, poker Smile nella sfida salvezza

PGS SMILE

4

SAN FELICE

1

PGS SMILE: Migliori, Giovani, Ruini Gio., Cavani (86’ Riva), Allegra, Pattuzzi (90’ Bastia), Zarcone (65’ Bylishy), Caselli, Montorsi, Lotti (80’ Giovanardi), Gibertini. A disp. Botti, Cantacesso, Ruini Gab., Maietta, Pederzoli. All. Battaglioli

SAN FELICE: Malagoli, Bagni (61’ Reggiani), Gentile, Giovannini, Pagano (70’ Borghi A.), Incerti, Marchesini (54’ Ndrejaj), Acanfora, Cheli, Stabellini (73’ Bernabiti), Marconi (80’ De Boni). A disp. Biscione, Reggiani, Vilsaint, Lugli, Borghi T. All. Pizzo.

Arbitro: Cunsolo di Bologna

Reti: 3’ Caselli, 32’, Montorsi, 53’ Acanfora, 66’ Lotti, 89’ Pattuzzi

Il derby salvezza in anticipo lo vince lo Smile e va a +5 sul San Felice ultimo. Al 2’ Lotti calcia in diagonale, bravo Malagoli, dalla bandierina batte Pattuzzi e svetta Caselli per l’1-0. Al 32’ 2-0 di Montorsi su assist di Caselli. Al 53’ il San Felice accorcia con la punizione di Acanfora. Però al 66’ ecco il tris di Lotti bravo a calciare a rete su respinta della difesa ospite. La Pgs chiude la partita con Pattuzzi all’89’ di testa su calcio d angolo.