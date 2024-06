Ganaceto, colpo Marverti. De Lucca al Terre, è ufficiale

Arriva l’ufficialità per un colpo che avevamo già svelato settimana scorsa, il Terre di Castelli si rinforza in difesa con Davide De Lucca, terzino classe 2000 cresciuto nelle giovanili del Bologna, passato per le esperienze nel settore giovanile del Carpi poi Sasso Marconi, Mezzolara e Caronnese (in tutto oltre 130 gettoni in Serie D) e protagonista l’anno scoro della promozione della Cittadella. Altro innesto di qualità in Promozione per il Ganaceto del tandem Zannoni-Celeste, che ha trovato l’accordo con Luca Marverti, difensore ’98 negli ultimi due anni al Formigine e già in categoria con il Cavezzo: dopo l’infortunio al ginocchio subito a febbraio con i verdeblù il suo rientro è previsto a campionato iniziato. Sono cinque fin qui i volti nuovi anche per l’altra neopromossa Pgs Smile. Il ds Casini, dopo i già annunciati Giorgio Ruini (terzino sinistro 2005 dalla Cittadella) e Omar Maietta (centrocampista 2001 dal Colombaro) ha definito anche gli innesti di Francesco Montorsi attaccante 2001 dal Maranello, Marco Zarcone attaccante ’94 dall’Ubersetto e dell’altra punta ’97 Riccardo Pederzoli. Sono stati liberati Stefani, Ceresoli (andato a Corlo), Ferrarini, Toni (andato a Colombaro), Gariboldi che va studiare all’estero, Samiri verso la San Francesco Smile in Terza, poi Maiello e Palladini. In Prima lo Spilamberto ha confermato Benedetti e Luca Montanari (che sarà ancora il mister della Juniores provinciale), aggregati dalla Juniores Zakaria Imaaradan (c, 04), Matteo Magni (c, 05), Federico Antinori (c, 05), Leonardo Bruzzi (d, 05) e Thomas Valentini (p, 05).

d.s.