Spunta la gang 41121, pugni e calci tra giovani e video su Tik Tok: Novi Sad come un ring

Modena, 16 ottobre 2025 – Decine di ragazzi che, al richiamo della violenza, corrono nei parcheggi del Novi Sad. Arrivano divisi in gruppi e si dispongono in cerchio. In mezzo a loro, infatti, va in scena la solita rissa: botte improvvise, brutali contro studenti da parte di altri studenti. Dopo lo ’show’, ripreso da un numero imprecisato di telefonini, all’arrivo delle pattuglie della Polizia locale scatta la grande fuga.

E’ spuntato un nuovo gruppo su Tik Tok: si fa chiamare La Zone 41121, cap del centro e ‘documenta’ con tanto di musica le ‘gesta’ di numerosi studenti impegnati, appunto, a darsele di santa ragione. Al momento sono stati caricati solo due video sulla citata pagina, che riporta anche la dicitura ’gang’ ma è chiaro che la pagina sia stata creata da giovanissimi proprio per esaltare gli episodi di violenza che si registrano in città. Nella foto profilo, tra l’altro, è stata caricata l’immagine di un poliziotto, come a schernirlo. La maxi rissa postata sul social è quella nota dello scorso trenta settembre tra il Novi Sad e l’autostazione, appunto.

Da come arrivano alla spicciolata le decine di studenti, non è escluso che gli stessi si fossero dati appuntamento sui social proprio per prendere parte alla lite, che coinvolge diversi giovani. Dal video emerge chiaramente come si lancino gli uni contro gli altri colpendosi con calci, pugni e strattonandosi.

Nessuno dei presenti cerca di fermarli, anzi: vengono incitati a colpirsi e ripresi con i telefonini mentre tutti gli altri ragazzi, in cerchio, ridono e si divertono. All’arrivo delle pattuglie della Polizia locale la massa si disperde nel nulla e alcuni dei coinvolti vengono poi fermati per la successiva identificazione.

Proprio il perimetro del Novi Sad, lato autostazione, nel tempo si è trasformato in una sorta di ring; un punto in cui gruppi rivali si trovano al solo scopo di picchiarsi. La violenza è la stessa che è emersa prepotentemente nel video girato sabato sera in via Scarpa: anche in questo caso gruppi di ragazzini si sono affrontati prima a mani nude e poi a cinghiate. L’unica regola è nessuna regola: sembra essere questo il motto delle giovanissime gang che si aggirano in città; incuranti di tutto e tutti e sempre più sfrontate, aggressive.

Nel profilo della gang, su Tik Tok appunto emergono anche tanti commenti di indignazione da parte dei modenesi che da tempo chiedono più sicurezza.