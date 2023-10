’Gang’ in azione: giovane rapinato

Un giovane passeggiava insieme a due amici in viale Martiri della Libertà. Un gruppo di ragazzi lo ha avvicinato e si è fatto consegnare, con toni minacciosi, contanti ed effetti personali. E’ successo sabato sera. Le volanti della polizia sono intervenute prontamente e ora la mobile indaga per rintracciare gli autori del ’colpo’. Per tutto il weekend sono proseguiti i servizi straordinari di controllo del territorio, disposti dal questore di Modena. Venerdì sera gli agenti, insieme a Finanza e polizia locale, hanno monitorato zona Tempio e stazione, parco Novi Sad, Parco Pertini e limitrofe via Gallucci e corso Adriano, particolarmente affollate. Nello stesso momento era in corso il pattugliamento congiunto di esercito e polizia di Stato, presso l’area del parco Novi Sad, stazione autocorriere e stazione ferroviaria. Nella mattinata di sabato, inoltre, all’esito di un consueto servizio di controllo del territorio della squadra volante, un 18enne tunisino veniva denunciato per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio, essendo stato notato dagli agenti mentre cercava frettolosamente di occultare quelli che sono poi risultati essere 26 grammi di hashish – debitamente sequestrati – in un cespuglio del Parco Novi Sad. Lo straniero veniva denunciato in quanto soggiornante illegalmente sul territorio nazionale.