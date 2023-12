Gara con lo Spezia dedicata a Ponzo

La partita di Santo Stefano tra Spezia e Modena sarà dedicata al ricordo di Paolo Ponzo, che – al di là della rivalità sportiva sul campo – è stato protagonista con entrambe le squadre nella sua generosa e indimenticabile carriera, esempio per i tifosi di passione e rispetto della maglia. Il 26 dicembre, in occasione della gara in programma allo stadio Picco di La Spezia, le divise bianche e gialloblù saranno personalizzate con una patch speciale con la scritta "Paolino per sempre con noi", incorniciata da un cuore. L’iniziativa, condivisa da entrambe le società, che in Serie B non s’incrociano dalla stagione 2015-2016, non sarà fine a se stessa. Le maglie indossate dai calciatori saranno messe all’asta sulla piattaforma MatchWornShirt e il ricavato sarà interamente devoluto a favore di chi mette amore e professionalità a disposizione dei più piccoli: per le divise bianche la raccolta fondi sarà a favore del reparto di Pediatria a Neonatologia dell’Ospedale Sant’Andrea di Spezia, per quelle gialloblù per Aseop Modena, l’Associazione del presidente Erio Bagni con il quale il Modena F.C. collabora.