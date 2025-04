Gara di braccio di ferro, trionfa Pompeo. Gli Emilian Warriors fanno paura

Continuano a fare paura gli "Emilian Warriors", la squadra di braccio di ferro fondata e capitanata dal castelvetrese Luca Pompeo, che oggi conta 28 effettivi. Alla XVII edizione del Supermatch 2025 – World Cup svoltosi a Rovato (BS), proprio Luca Pompeo ha trionfato nella categoria Masters col destro ed è arrivato secondo col sinistro. Ottime prove poi per Lorenzo Cocchi primo negli Under 23 60 kg destro e secondo Youth 60 kg destro, Riccardo Cipressi 3° Master + 100 kg sinistro, Gabriele Giovanni Cardone 4° junior 80 kg destro, Paolo Cocchi 5° Gran Master Man +90 Kg destro. Piazzamenti anche per Maicol Toni nei Beginner 85 Kg sinistro, Davide Bertelli nei Beginner 90 Kg sinistro e Massimo Bellei nei Senior 100 Kg. "La squadra sta crescendo – commenta Pompeo – e ora stiamo continuando a lavorare forte per prepararci ai prossimo appuntamenti internazionali dell’estate".

m.ped.