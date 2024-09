Gara di lettura, torna la sfida tra gli studenti

Per il terzo anno di seguito, in questi giorni, il Liceo Morandi ha disputato la fase eliminatoria della gara di lettura d’istituto, che consiste in una serie di prove di vario genere, domande a quiz, riflessioni, analisi di personaggi, attribuzione di citazioni, su tre romanzi assegnati dai docenti di lettere a giugno: Agostino di Alberto Moravia, Una questione privata di Beppe Fenoglio e Accabadora di Michela Murgia. Gli studenti si sono sfidati in tre gironi, uno delle classi terze, uno delle quarte e uno delle quinte, da cui usciranno quattro finalisti, che saranno i vincitori di girone e la classe tra le altre col punteggio migliore.