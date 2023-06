Gara di solidarietà Camminata in centro per aiutare la Romagna "Una spinta alla ripresa"

E’ in programma domani ’Tin bota Emilia Romagna’, una ciclocamminata non competitiva promossa da Asd Papillon ’Marco Pantani’ con Coldiretti Modena e il patrocinio del Comune, per raccogliere fondi a favore delle popolazioni alluvionate dell’Emilia Romagna. La manifestazione, che gode del sostegno di numerose realtà locali tra cui Radio Stella, Team Enjoy e Gelatiamo, è aperta a tutti coloro che desiderano sostenere la causa: podisti, cliclisti, sportivi amatori di tutte le età, carrozzine e passeggini.

"Il percorso di 4 chilometri – informa Coldiretti Modena – si snoderà all’interno nel centro storico partendo da piazza Matteotti per percorrere Corso Duomo, piazza Grande, via Emilia, via Farini, via Tre Febbraio, via Cavour, Corso Canalgrande, Via Mascherella, Viale Rimembranze, Via Vittorio Veneto, via Emilia per tornare in piazza Matteotti. Sarà possibile percorrerlo una volta sola oppure due per un totale di 8 chilometri. Al termine saranno premiati i primi cinque classificati".

Il ritrovo è alle 20 in piazza Matteotti a Modena dove, prima della partenza, si esibirà il Female Arts Studio; il ritorno sarà sempre in piazza Matteotti dove, nelle adiacenze del Mercato Campagna Amica della Ghirlandina, sarà allestito un “pasta party” per tutti i partecipanti. La serata sarà animata da Radio Stella.

Le iscrizioni (per le quali è richiesta una quota di 10 euro) si ricevono anticipatamente al Mercato Campagna Amica della Ghirlandina o in piazza Matteotti la sera stessa della camminata e danno diritto alla maglietta dell’evento e al buffet finale.

"Amo la Romagna e non potevo rimanere indifferente alla tragedia che ha colpito questo territorio – ha detto Roberto Pregnolato, promotore dell’iniziativa di solidarietà – Ho pensato così di mettere insieme la mia passione per lo sport e alcune tra le associazioni modenesi più vivaci per una serata di sport e divertimento che serva a dare un spinta alla ripresa".

"Quando Modena chiama Radio Stella risponde – ha sottolineato Diego Ferrari, amministratore delegato di Radiostella – Questa iniziativa di Coldiretti l’abbiamo adottata senza pensarci. L’energia di Pregnolato bastava per convincerci, poi lo scopo nobile ha fatto il resto. Radio Stella è orgogliosa di dare il proprio contributo per questa iniziativa a favore dei nostri fratelli della Romagna. Abbiamo passato anche noi terremoti e alluvioni e sappiamo quanto sia importante e vitale la solidarietà. Quindi avanti tutta e Radio Stella c’è". "Solidarietà, fare movimento assieme, vivere le piazze e le strade del centro storico, gustare i prodotti tipici modenesi – ha detto l’assessore Carla Ludovica Ferrari – ecco gli ingredienti per una splendida serata che unisce Modena e la Romagna colpita dall’alluvione, campagne meravigliose fatte di imprese agricole duramente colpite". "La solidarietà è nel dna dei nostri soci – ha concluso il Presidente di Coldiretti Modena, Luca Borsari – Sappiamo bene, per averlo vissuto direttamente con il terremoto, quanto una catastrofe come questa sconvolga le vite delle persone però sappiamo anche che ogni gesto di solidarietà aiuta a rinfrancare gli animi".