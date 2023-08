Gara di torte a Pavullo per celebrare San Bartolomeo

E’ tutto pronto a Pavullo per la festa del patrono San Bartolomeo, che si terrà il 24 agosto nella piazza antistante l’omonima parrocchia. Molto curiosa la ‘Gara di torte … e che Dio ce la mandi buona’ pensata da Pro Loco: chiunque sia appassionato di pasticceria potrà consegnare nella canonica di San Bartolomeo la propria creazione dalle 17 alle 18 il giorno stesso della festa, insieme alla lista degli ingredienti. A giudicare i dolci ci sarà una speciale giuria: i primi 3 classificati saranno premiati alla sera. Sempre di dolci si parla per il ‘Cake contest’ della torta ‘San Bartolomeo’. 6 pasticcerie pavullesi (Tre Castelli, Marcy’s Cake, Kubi, Dolci Tentazioni, Golosangolo, Giamberlano) proporranno la propria versione della torta: obiettivo, negli anni futuri, è provare a creare un brand. Per l’iniziativa, il vicesindaco Alessandro Monti e il parroco don Roberto sono stati coinvolti dallo staff di Pro Loco in un videomessaggio. Altra iniziativa originale (a cura dell’Accademia Musicale del Frignano) è il San Bartolomeo Talent, dedicato a chiunque abbia un talento da far valere (info ed iscrizioni: 3337633959). Fiera in centro mercoledì pomeriggio e giovedì tutto il giorno. E mercoledì sera concerto del gruppo Reale.

r.p.