"Gara giocata con lo spirito che piace a me"

Lui dice di non essere scaramantico, ma dopo il tabù Marassi sponda Samp ha fatto cadere anche quello del Martelli, dove i gialloblu non vincevano da cinquantasei anni. Cabale a parte, Andrea Sottil è ovviamente soddisfatto della partita dei suoi. "I ragazzi volevano dare continuità di prestazione e risultato e ci sono riusciti. Non era scontato venire qui e imporsi in questa maniera. Certamente potevamo fare qualche gol in più, e finire già il primo tempo con un buon vantaggio. La squadra è stata brava a reagire all’episodio del loro rigore poco prima dell’intervallo ed è scesa in campo nella ripresa come aveva iniziato il primo tempo. Questo è lo spirito che mi piace, e poi abbiamo fatto sei gol in due partite, in questa categoria non sono pochi". Sottil continua parlando dei tifosi canarini che non hanno potuto venire a Mantova. "Vogliamo dedicare questa vittoria a loro, e credo che anche da lontano siano stati molto soddisfatti e siano già carichi per la gara di domenica prossima contro il Pescara. La mia squadra sta portando in campo l’identità che alleniamo tutta la settimana, rispettando comunque sempre l’avversario, come il Mantova che ha un gioco collaudato da tre anni".

Una partita, quella del Martelli, che a un certo punto è diventata ‘sporca’ e che la squadra ha interpretato con personalità: "E soprattutto è stata in grado di archiviare il primo tempo, per poi scendere in campo nella ripresa come se non fosse successo nulla e cominciare subito a giocare per segnare. Non era facile, perchè per quello che ha detto la prima frazione avremmo potuto essere avanti oltre a due gol e invece abbiamo subito nel recupero. Bene chi è entrato, ha mantenuto alto il livello". Sul primo gol i complimenti di Sottil sono andati subito verso Chichizola, autore del lancio che ha iniziato l’azione del primo gol: "Chichizola è stato scelto anche per queste caratteristiche, ha questa capacità di giocare lungo e ha un piede giusto e molto molto preciso. La maturità della squadra si vede poi nella gestione di tutte le mini partite che ci sono all’interno di un incontro. Non si può andare sempre a pressare, ma anche sfruttare le ripartenze visto che abbiamo gamba". La scelta iniziale di Sersanti: "Volevo una mezzala più di inserimento e di attacco della porta, e oggi ho preferito lui. Nieling? L’ho tolto soprattutto perchè era stato ammonito e poteva rischiare qualcosa di più. Briant è un ottimo giocatore, e vi dico, da ex difensore, che Mensah è un attaccante molto difficile e scorbutico e ho messo dentro Cauz che ha più mestiere. Ma ho la massima fiducia in Nieling".