Gara goliardica sugli sci Abbigliamento anni ’90, ricavato in beneficenza

Simpatica rievocazione storica sugli sci sulle piste del Cimone. Si svolgerà domenica questa gara con pochi precedenti sulle nostre nevi. È stata definita l’evento dell’anno che chiude la stagione IN2THEWHITE al Cimone, una vera e propria festa dello sci che vedrà premiati i candidati che meglio interpreteranno tecnica e abbigliamento dei mitici anni ‘80 e ‘90. La gara non è competitiva, è solo goliardica. La quota di iscrizione, il cui ricavato verrà devoluto in beneficenza all’AIRC (Associazione Italiana Ricerca Cancro), ammonta a 15 euro. Già pronto il programma. Ore 9: apertura iscrizioni presso il Rifugio Zambelli, sulle piste del Cimoncino (Fanano). Ai partecipanti verrà consegnata una tessera da timbrare in vari checkpoint dislocati in tutto il comprensorio del Cimone. Alle 14, restituzione delle tessere timbrate e consegna dei gadget e del pettorale. Alle 15, inizio della gara di stile e sfilata. I partecipanti scieranno dinnanzi ad una speciale commissione che valuterà la ’congruità’ della tecnica in relazione ai dettami del passato e l’originalità dell’abbigliamento. Infine premiazioni e musica al Rifugio Zambelli con Topo DJ (info: 39399939512). w.b.