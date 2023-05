Gara italiana di chimica Leonardo Gazzotti porta il trofeo al Fermi "Grazie a prof e famiglia"

di Marco Pederzoli

Dopo undici anni dall’ultima volta (non succedeva infatti dal 2013), i giovani "big" della chimica di tutta Italia torneranno a Modena. Nel 2024, infatti, si terrà all’istituto Fermi la "Gara Nazionale di Chimica", un concorso riservato agli studenti delle classi quarte degli istituti tecnici chimici, promosso dalla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione del Miur (Ministero della pubblica istruzione). Il merito di avere riportato a Modena, dopo così tanto tempo, il titolo di detentore di questo concorso, e quindi di avere ottenuto il diritto a organizzare proprio in città l’edizione del prossimo anno, è tutto di Leonardo Gazzotti, uno studente modenese del Fermi che proprio ieri ha compiuto 18 anni e, poco prima di diventare maggiorenne, ha trionfato su 30 suoi colleghi provenienti da tutta Italia, andando a vincere in una due giorni di full immersion tra formule e laboratorio all’istituto "Giulio Natta" di Bergamo (a sua volta detentore del titolo dell’anno scorso).

"Sono naturalmente molto soddisfatto di questo risultato – commenta Gazzotti – e l’aspetto che di tutto questo mi rende più orgoglioso è potere dare alla mia città, in particolare alla mia scuola, l’opportunità di organizzare la Gara Nazionale di Chimica il prossimo anno". Nella primavera del 2024, infatti, il "campo di gioco" sarà proprio il Fermi per i finalisti di tutta Italia, con gli stessi studenti del Fermi che, in quanto l’istituto è detentore del titolo, saranno fuori concorso. "Il mio avvicinamento alla chimica – prosegue ancora Gazzotti – è avvenuto in modo del tutto casuale. Ho iniziato ad appassionarmi a questa materia quando frequentavo la seconda. La professoressa che avevo allora, infatti, mi iscrisse ai Giochi della Chimica (un’altra competizione rispetto alla Gara, ndr) e mi piazzai secondo in Emilia Romagna. Poi, una volta in terza ho scelto l’indirizzo della chimica e ho continuato ad avere un team di professori che mi ha fatto crescere l’interesse per questa materia. Li ringrazio tutti: Adelaide Cino, Lorenzo Turci, Giorgia Messori, Susanna Zoboli, Claudia Tacconi e Tania Lecce". Alla domanda su a chi vuole dedicare questo trionfo, Gazzotti risponde: "Alla mia ragazza Laura, che mi dice sempre di non studiare troppo anche se poi è contenta del risultato che ho ottenuto, e a tutta la mia famiglia: mia mamma Teresa, mio padre Matteo e mio fratello Emanuele".

Non è stata certo una passeggiata quella a cui ha dovuto far fronte Leonardo (nomen omen?) per sbaragliare gli altri concorrenti: una prova di teoria con 100 domande e una prova di laboratorio, entrambe con 5 ore per consegnare il lavoro. E lui, appunto, è stato colui che ha raggiunto il punteggio più alto. Ma le sorprese non potrebbero finire qui: "Dal 24 al 26 maggio – spiega ancora Gazzotti – andrò a Roma a fare le finali nazionali dei Giochi della Chimica". Ovviamente guai creare e crearsi illusioni, ma è già comunque un bel risultato avere staccato il biglietto per una competizione aperta a tutte le scuole, che ha una fase scolastica regionale, nazionale e internazionale. La performance di Leonardo è stata commentata anche dalla dirigente scolastica del Fermi, Stefania Giovannetti, che ha rilevato: "Questo risultato conferma l’alto grado di preparazione dei nostri studenti e dei nostri docenti, a cui porgo le mie congratulazioni e i miei ringraziamenti".