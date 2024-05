Gara nazionale di chimica: la sfida finale sarà al Fermi

Grazie alla vittoria dell’anno scorso, dopo undici anni di digiuno l’Istituto Fermi torna a ospitare le fase finale della gara nazionale di Chimica, che si terrà oggi e domani nella sede storica di via Luosi a Modena e vedrà la partecipazione di 32 studenti iscritti alla quarta superiore provenienti da istituti di tutta Italia. La competizione, giunta alla 22ª edizione, inizia oggi con la prima prova teorica multidisciplinare costituita da 100 domande riguardanti chimica analitica, tecnologie chimiche industriali e chimica organica e proseguirà domani con una ‘sfida’ pratica in laboratorio, della durata di cinque ore. Era presente all’inaugurazione anche il vincitore dell’anno scorso Leonardo Gazzotti, che attualmente frequenta la 5ªC del Fermi, e durante l’ultima edizione, che si è svolta all’istituto Natta di Bergamo, si è classificato al primo posto assoluto. "Sono molto orgoglioso di aver riportato la competizione al Fermi – spiega lo studente – e spero che si possa rivedere la gara qui tra meno di dieci anni. Le prove sono molto complesse e partecipare è stato molto emozionante". "Oggi è una giornata importante – chiarisce la dirigente dell’istituto Fermi, Stefania Giovanetti – per la Chimica, per la nostra scuola e per tutti i ragazzi. Grazie alla partecipazione di scuole di tutta Italia, manifestazioni come questa rappresentano un’occasione importante di aggregazione e socializzazione. Si tratta di eventi che fanno bene alle comunità scolastiche, specialmente in questo periodo di post-pandemia in cui in tanti casi la motivazione sembra calata. Come da regolamento, essendo stati vincitori l’anno scorso, in questa 22ª edizione non potremo partecipare, ma siamo molto contenti e orgogliosi di ospitare la competizione". Nel corso della conferenza stampa di ieri, è stata, inoltre, resa ufficiale la nascita della Rete nazionale di scuole "Chemistry Network", formata dagli Istituti Tecnici ad indirizzo chimica, materiali e biotecnologie provenienti da tutta Italia, della quale il Fermi di Modena assumerà il ruolo di Capofila nazionale. In particolare, la rete ha tra gli obiettivi la progettazione e la realizzazione di attività e servizi che hanno lo scopo di migliorare la qualità complessiva del servizio scolastico, lo sviluppo dell’innovazione, sperimentazione e ricerca didattica ed educativa, la qualificazione del personale mediante l’aggiornamento e la formazione in servizio. Il "Chemistry Network" sarà quindi un interlocutore privilegiato nei confronti del Ministero dell’istruzione e del Merito, delle istituzioni regionali e locali e di tutti gli stakeholders di riferimento come terzo settore, aziende, enti e università. Oltre agli istituti scolastici aderenti, i partner del progetto sono Federchimica, Federazione Nazionale dell’Industria Chimica, Progetti nazionali di chimica e di Scienza dei Materiali del Piano lauree scientifiche (Pls) e Società chimica italiana (SCI).

Jacopo Gozzi