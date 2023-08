"Gara nel centrodestra a chi è più estremista"

"’No’ alla cultura politica fascista e invita i cittadini all’impegno e alla vigilanza democratica contro ogni provocazione". Anche la segreteria provinciale dell’Anpi esprime forte preoccupazione per "il clima di crescente attacco alle basi etiche e culturali della Costituzione improntate alla tolleranza e al riconoscimento reciproco dei diritti di ogni cittadino, senza alcuna discriminazione. Le inqualificabili affermazioni del generale Roberto Vannacci, aggravate dal ruolo istituzionale di chi le ha scritte e la reazione al dovuto provvedimento assunto dal ministro della Difesa, hanno messo in evidenza l’impronta reazionaria e la cultura fascista che caratterizzano vari esponenti della maggioranza".

Individui, prosegue l’Anpi, "che rispondono a pezzi di elettorato nostalgici del regime fascista, dichiaratamente razzisti, omofobi, violenti nel linguaggio quanto incapaci nell’azione di governo".

Nel blandire "una parte dell’elettorato che coltiva odio e risentimento verso le minoranze, accusate come ai tempi del nazifascismo di essere i dominatori del Paese e pertanto responsabili delle sue miserie, si avvelenano i pozzi della civiltà democratica".

Anche a Modena "registriamo le mediocri dichiarazioni di esponenti della Lega impegnati da tempo nella competizione elettorale con l’estrema destra, fomentatrice di odio e violenza. Ancora più indicativo e inquietante è il silenzio complice della Presidente del Consiglio incapace di assumere una chiara distanza con questa storica cultura politica nel suo ruolo Istituzionale".

L’Anpi conclude che "nel ribadire la nostra decisa condanna verso ogni rigurgito delle posizioni proprie della cultura politica fascista, chiamiamo tutti i cittadini all’impegno antifascista e alla vigilanza democratica contro ogni provocazione. In questo clima è ancor più significativo l’appuntamento del prossimo 8 Settembre, a Modena, in Piazza Torre, presso il Sacrario dei Caduti – Ghirlandina, per ricordare l’80° anniversario della Lotta di Liberazione. Lotta per conquistare libertà, democrazia e dignità: valori che oggi sembrano sempre più in pericolo".