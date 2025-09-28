"Garantire una casa a tutti. Il nostro impegno continua"

A Modena, nella giornata di ieri, è stato organizzato un piccolo ricevimento all’aperto, nel cuore del parco Amendola, in occasione del primo anno della Fondazione Muratori (FLAM) insieme agli inquilini, ai cittadini e alle istituzioni. Tra i propri scopi la Fondazione annovera l’erogazione di contributi a indigenti ricoverati in case di riposo o strutture protette, la concessione di alloggi a canone ridotto ad anziani indigenti e la gestione di una struttura diurna di accoglienza per gli anziani in difficoltà.

Ad aprire il pomeriggio è stato il direttore della fondazione Federico Valenzana, che ha sottolineato il significato della giornata: "Festeggiare con i nostri primi compagni di viaggio e con la comunità tutta è un segnale forte che abbiamo deciso di dare a tutti".

Don Giuliano Gazzetti, direttamente coinvolto nell’opera, ha evidenziato il valore sociale e umano dell’iniziativa: "Un’abitazione oggi a Modena è diventata quasi un privilegio. Vivere accanto ad altri, non con mentalità individualista ma con senso comunitario, è la sfida che questa fondazione si è posta. È giusto fare festa, perché ci caratterizza come persone capaci di vivere relazioni nell’ascolto e nella vicinanza". Sulla stessa linea, il sindaco e vicepresidente di FLAM Andrea Mezzetti ha parlato di emergenza abitativa legata alla speculazione immobiliare: "Modena soffre di una bolla che ha alzato in modo spropositato i costi della casa, colpendo non solo i più poveri ma anche fasce intermedie. L’impegno della fondazione è dare risposte inclusive. Lo facciamo con quattro parole chiave: sostegno, solidarietà, educazione e legalità. La casa è un diritto, ma anche un dovere: un patto di cittadinanza".

L’assessora Federica Venturelli ha raccontato: "Lo sviluppo universitario e turistico ha aumentato la pressione abitativa. Stiamo lavorando su più fronti, compresi i nuovi studentati, per dare risposte diversificate. Il criterio resta sempre il bisogno".

Anche gli operatori, come Alice Cassanelli, della segreteria di direzione, hanno descritto la prospettiva di positività e comunità con cui si cerca di lavorare ogni giorno: "Il nostro sostegno si rivolge a chiunque abbia bisogno per le più disparate esigenze. Lo consideriamo come un trampolino di lancio verso l’autonomia e un porto sicuro".