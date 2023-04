Garc costruirà il polo Kerakoll: "Modello produttivo innovativo"

Sarà Garc S.p.A. SB a realizzare il nuovo polo industriale sostenibile di Kerakoll: l’azienda carpigiana consolida così la partnership con la holding sassolese. Il nuovo sito industriale, come annunciato, sorgerà a Sassuolo, sull’area confinante con GreenLab e le altre strutture già operative del Gruppo e si estenderà su 26metri quadrati. Oltre 100 milioni di euro la somma investita per la realizzazione del polo che verrà completato entro il 2025 e ospiterà un nuovo stabilimento produttivo dedicato all’intera gamma di prodotti per l’edilizia sostenibile, un magazzino per le materie prime, uno per i prodotti finiti e un’area servizi con nuovi spazi polifunzionali.

"Siamo entusiasti – ha detto Claudio Saraceni, presidente di Garc SpA SB – di essere parte del nuovo progetto di Kerakoll. Garc è determinata ad impiegare tutte le sue migliori risorse per realizzare questo importante polo industriale, un modello produttivo innovativo che valorizzi il benessere dei lavoratori e il rispetto per l’ambiente. Come società Benefit, Garc e Kerakoll condividono, infatti, un’idea di business che crea valore economico attraverso la creazione di valore sociale". Il nuovo sito genererà anche opportunità di lavoro per oltre 100 persone.