Gare nazionali di matematica: "L’istituto Leopardi fra i migliori"

Castelnuovo Rangone primeggia nella matematica. L’istituto comprensivo "Leopardi" ha infatti ottenuto ottimi piazzamenti alle gare nazionali di matematica – la Coppa Kangourou per le medie e la Coppa Ecolier per le elementari - organizzate nei giorni scorsi a Cervia dall’associazione Kangourou Italia. Dopo essersi qualificati con successo alle selezioni provinciali, i "Leopardi" delle medie – tre alunni di terza, due di seconda e due di prima – si sono infatti piazzati al secondo posto assoluto in tutta Italia, su 83 squadre partecipanti. Una grande soddisfazione, questo podio, non solo per i ragazzi ma anche per le docenti che li hanno accompagnati e seguiti durante tutto l’anno in questo percorso: Sara Galli e Cristina Gibellini. Anche le elementari dell’istituto comprensivo castelnovese hanno ottenuto un piazzamento di tutto rispetto. I "Leopardini" – questo il nome del team – sono infatti giunti al quinto posto assoluto su 31 squadre partecipanti, arrivate al palazzetto dello sport di Cervia da diverse località italiane. Anche gli studenti delle elementari, la soddisfazione per il risultato ottenuto ha fatto il paio con quella delle docenti che li hanno seguiti e accompagnati: Anna Chiara Messori e Silvia Trotta. A tutte le squadre in gara sono stati sottoposti una quindicina di problemi matematici, cui è stato attribuito un punteggio per stilare la classifica finale. Sempre nell’ambito delle gare matematiche, ieri mattina al Dipartimento di Fisica di Modena 7 alunni delle medie castelnovesi e 6 delle elementari hanno preso parte alle semifinali nazionali dei giochi individuali di matematica organizzati dall’associazione Kangourou, mentre ieri pomeriggio all’Università Bocconi di Milano, tre studenti castelnovesi delle Leopardi hanno preso parte alle finali nazionali dei giochi matematici della Bocconi.

m.ped.