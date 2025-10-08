Gargano: "Comunità profondamente scossa"

La notizia della tragedia che si è consumata ieri nel cuore di Castelfranco Emilia ha subito fatto il giro del paese e in tanti si sono interrogati sui ‘perchè’ alla base di un così estremo gesto. Ieri, in via Saietti, è arrivato anche il sindaco di Castelfranco, Giovanni Gargano. "La nostra comunità è profondamente scossa dalla tragedia. Non appena informato, mi sono recato sul posto per rendermi conto personalmente della situazione.

Ho constatato che questa tragedia come al solito pone grandi interrogativi a cui è difficile dare risposte, soprattutto in situazioni come questa dove sono coinvolte due persone anziane e dove, apparentemente pare tutto assolutamente normale. Gli interrogativi sono tanti e mi auguro – ha continuato Gargano – che si possa fare chiarezza su quanto accaduto ma, soprattutto, darci elementi di lettura in più per poter mettere in condizioni noi stessi, e le comunità di poter essere ancora più attenti e fare azioni di prevenzione". Gargano continua: "Rivolgo un pensiero di cordoglio a nome di tutta la Città alla famiglia, oltre che il massimo supporto, nei limiti di quanto è nostra competenza, alle Forze dell’Ordine e ai cittadini dell’area coinvolti".

Ora le indagini sono in corso da parte dei carabinieri per far luce sull’accaduto: ieri sera sono stati sentiti anche i vicini di casa e alcune persone vicine alla famiglia. Contestualmente sul posto si sono recati gli uomini della scientifica al fine di ricostruire le fasi del delitto e raccogliere eventuali elementi utili alle indagini, coordinate dalla procura.