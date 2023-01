"Gas staccato, supporto a chi è in difficoltà"

"La vicenda che ha visto coinvolto il condominio Aemilia di via Emilia Ovest ci deve porre alcune riflessioni: l’esigenza di una normativa più precisa e attenta sul tema dei distacchi ed un sostegno, ove necessario, della comunità alle situazioni di estremo disagio che comportano l’impossibilità di pagare le bollette". Sono parole della responsabile segreteria cittadina del Pd di Modena, Federica Venturelli e del capogruppo del partito in consiglio comunale Antonio Carpentieri riguardo al forte contenzioso, non legato comunque alla morosità, in corso tra il condominio citato ed Hera (60 famiglie più negozi e uffici, circa 200 cittadini coinvolti). A seguito di diatribe che hanno portato le due parti a querele reciproche la scorsa settimana Hera ha staccato il gas al condominio, rimasto al freddo per quattro giorni. Venerdì scorso il colpo di scena: il giudice Giuseppe Pagliani di Modena ha "ordinato" il riallaccio immediato del gas all’azienda di via Razzaboni, cosa che è avvenuta nella stessa giornata, mentre nelle stesse ore l’amministratore di condominio Marcello Incerti e la multiutility si accordavano per giungere alla medesima soluzione a tutela dei cittadini.

"Il tema dei distacchi di utenza di luce e gas a clienti cosiddetti morosi è oggi – proseguono Venturelli e Carpentieri – purtroppo di grande attualità. E’ noto come l’aumento dei prezzi e la situazione generale in cui sempre più famiglie faticano e scivolano in una fascia di povertà.

s.l.