Gas, stangata in bolletta: "Il governo abbandona famiglie e imprenditori"

"Il costo del gas, come purtroppo sanno bene tanti cittadini che faticano a pagare ormai le bollette, e come denunciato in modo sempre più vibrante dagli imprenditori, ancora ieri da Confindustria Ceramica che parla di ’rischio catastrofe’, è un tema non più rinviabile". La valutazione è del consigliere regionale Gian Carlo Muzzarelli. "È veramente inconcepibile che il Governo stia ignorando il problema, abbandonando le famiglie e gli imprenditori, e non discutendone neanche tra loro".

I dati, prosegue Muzzarelli, "purtroppo confermano che la situazione sta sfuggendo di mano al Governo, con una produzione industriale calata del 7,1% a dicembre, e un calo complessivo di 3,5% nel 2024 rispetto all’anno precedente (se continuerà così nei prossimi mesi, il calo del 2025 rispetto al 2024 sarà quindi ancora più marcato). La produzione industriale italiana è ininterrottamente in calo da febbraio 2023, esattamente 23 consecutivi mesi. Il gas costa oltre il doppio rispetto al periodo pre-covid e cinque volte tanto rispetto agli Stati Uniti".

Il prezzo del Gas sul mercato ufficiale di Amsterdam "è tornato ai massimi da 2 anni e registra un aumento di oltre il 115% rispetto a febbraio 2024. Addirittura il GNL americano, che Trump vorrebbe che importassimo in quantitativi ancora maggiori, ci costa circa il 400% in più del gas naturale.