Gasolio, raffica di furti: "Imprese danneggiate"

Prosegue la raffica di furti di gasolio a danno degli autocarri su Carpi e non solo. La denuncia parte da Fita Cna, l’associazione che riunisce i trasportatori della Confederazione: "L’intero territorio delle Terre d’Argine sembra essere al centro dell’azione di un’organizzazione dedita al furto di gasolio dei mezzi pesanti. Oltre agli eventi (quattro furti) già denunciati da un imprenditore carpigiano, si segnalano episodi analoghi anche a Campogalliano, Novi e San Martino in Rio. "E’ un problema preoccupante non solo per il furto in sé, ma per i danni correlati, che vanno dai costi di controllo e ripristino ai ritardi nei viaggi programmati – sottolinea Franco Spaggiari, responsabile di Fita Cna –. La modalità dei furti fa pensare ad un’azione organizzata, non all’attività di qualche balordo. Per questo chiediamo alle Forze dell’Ordine di attivare un’azione di intelligence che possa contrastare il fenomeno, oltre a potenziare il pattugliamento delle aree più a rischio come i parcheggi di ampie dimensioni". Secondo Fita Cna Modena, sarebbe anche opportuno che i Comuni sottoponessero a videosorveglianza le aree di sosta per i veicoli pesanti. "Siamo al limite, si tratta non solo di reati contro il patrimonio ma anche di angherie ai danni dei lavoratori – afferma l’imprenditore carpigiano, titolare di una ditta di trasporti –. I miei mezzi hanno subito quattro furti dall’inizio dell’anno, tre a Carpi e uno a Limidi; l’ultimo la scorsa settimana, di notte, ma avvengono anche di giorno. Per questioni di comodità lavorativa, capita che i trasportatori lascino i mezzi anche nei pressi della loro abitazione purchè siano rispettate le distanze di sicurezza. I ladri sono professionisti organizzati, che riescono a eludere i sistemi di antifurto per il ripescaggio del gasolio. E’ successo che abbiano anche trapanato dall’esterno il serbatoio per estrarre il liquido. Sono danni che nessuno ci ripaga.

Oltre alla spesa del gasolio vi sono quelle per la chiamata del tecnico, la riparazione del serbatoio, il mancato guadagno, almeno 1500 euro ogni volta". Maria Silvia Cabri