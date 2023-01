"Gasparini vuole delegittimarci"

"Le dichiarazioni dell’assessore Gasparini sono gravi e ridicole. Un altro tentativo pretestuoso (come in passato ha fatto Truzzi) per delegittimare la petizione sottoscritta da 2.500 cittadini, che hanno ricevuto uno ‘schiaffo in faccia’ dall’amministrazione che ha deciso senza ascoltare i carpigiani". Il ‘Comitato’ No Ztl replica alle affermazioni della vice sindaco. "La petizione è sempre stata aperta a chiunque, di qualsiasi corrente politica, fosse contrario all’allargamento. Gli esponenti di Forza Italia che hanno partecipato attivamente, come la maggioranza dei commercianti e residenti del centro, l’hanno fatto a titolo personale, come privati cittadini. Inoltre, l’assessore dovrebbe astenersi da tali affermazioni, dato che il Comitato per il SI è stato creato appositamente, da giovani esponenti del Pd, per delegittimarci. La nostra opposizione continua, anche attraverso una manifestazione davanti al municipio, e la costituzione di un vero e proprio Comitato".

"La Gasparini anziché ascoltare i cittadini vuole distogliere l’attenzione dicendo che il Comitato è politicizzato" prosegue Massimo Barbi, Forza Italia. Federica Carletti, segreteria FdI, definisce le dichiarazioni della Gasparini "politicamente gravi e lesive del rispetto tra maggioranza e opposizione. La richiesta al Comitato No Ztl di prendere le distanze da tutto il centro destra lancia un messaggio pericoloso, ossia che l’unico modo per interloquire con la Giunta sia il non fare parte di un partito politico".