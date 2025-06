Gattino salvato dai carabinieri a Modena: era rimasto incastrato sotto un'auto

Modena, 23 giugno 2025 – Un gattino incastrato sotto un’auto in sosta salvato grazie ad un gesto di prontezza e sensibilità che ha visto protagonisti i carabinieri della Stazione di Modena San Damaso.

Gli agenti sono intervenuti per salvare un piccolo gatto rimasto incastrato sotto un’automobile in sosta durante un normale servizio di perlustrazione in una zona residenziale della città.

Attirati da insistenti miagolii provenienti da un’auto parcheggiata, i militari hanno ispezionato con attenzione il veicolo, scoprendo il cucciolo bloccato tra alcune parti meccaniche. Dopo vari tentativi e con grande cautela, sono riusciti a liberarlo, trovandolo spaventato ma fortunatamente in buone condizioni.

Terminato l’intervento, i carabinieri hanno consegnato il gattino alle cure dell’Organizzazione internazionale protezione animali di Modena, che si occuperà dell’assistenza veterinaria e dell’eventuale affido dell’animale.