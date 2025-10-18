Gatto incastrato nel motore: il proprietario dell’auto lo adotta

Modena, 18 ottobre 2025 – Era incastrato nel motore di un’auto parcheggiata nei pressi di via Malagoli a Modena e, non solo è stato salvato, ma ha anche trovato un padrone. Storia a lieto fine per un gattino di appena due mesi che, nella serata di lunedì 13 ottobre, aveva cercato rifugio nel cofano di un’automobile, probabilmente attratto dal calore. Una passante, accortasi dell’accaduto, ha chiamato gli agenti della Polizia locale che, a loro volta, hanno contattato un’operatrice del Gattile intercomunale per supportare le operazioni di recupero dell’animale.

Il gattino, uscito incolume dal motore dell’auto, è stato quindi preso in carico e portato al Gattile di Strada Pomposiana 292/A, attualmente gestito dall’associazione Felix&co Odv, per passarci, di fatto, giusto il tempo di valutarne lo stato di salute: il proprietario dell’auto, che nel frattempo è arrivato sul posto, si è infatti reso disponibile ad adottarlo non appena saranno concluse le doverose procedure sanitarie.

L’anno scorso sono stati 402 i gatti provenienti dai territori del Comune di Modena e dei Comuni convenzionati entrati in Gattile (191 dei quali sotto i sei mesi di vita). Nello stesso periodo, le adozioni sono state 240 e 391 gli affidi dei cuccioli alle balie feline per lo svezzamento, mentre sono stati 24 i gatti ritrovati resi al proprietario.

Il Gattile ospita (per i comuni di Modena, Bastiglia, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone e Nonantola) gatti con evidenti abitudini domestiche, rinunciati o recuperati in stato di pericolo o malessere ed in ogni caso non reimmissibili in stato di libertà. Negli anni ha permesso di gestire al meglio le emergenze legate a sequestri per maltrattamento o collocazioni di emergenza - emblematico il caso risalente al 2015 di un’anziana deceduta che aveva 25 gatti domestici - di dare disponibilità ad altri Comuni in difficoltà, come è accaduto nel 2012 a seguito del sisma, e di dare una risposta alle richieste di rinuncia di proprietà dei cittadini, evitando così gli abbandoni.

Il Gattile riceve su appuntamento, da concordare telefonicamente al numero 059/7160407 (lunedì e venerdì dalle 10 alle 12; martedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica dalle 12 alle 17). Tra le ultime attività pensate per la cittadinanza, venerdì 3 ottobre la struttura ha ospitato l’Open chip day: una giornata durante la quale i proprietari dei gatti residenti nel Comune di Modena hanno potuto microchippare gratuitamente il proprio animale.