Gavello si fa bella aspettando la sagra di luglio

Gavello destinataria di un’azione di restyling di arredo urbano e manutenzione degli spazi pubblici volti a ridare vitalità al centro della frazione. Le opere previste, che precedono la tradizionale Sagra di frazione in programma il 3, 4 e 5 luglio, si prefiggono di restituire una veste rinnovata a questa comunità periferica. Gli interventi riguardano il miglioramento sia dell’area esterna che interna all’edificio del centro civico Matteo Serra, con l’obiettivo di potenziare l’offerta di spazi a servizio della comunità e promuovere la socialità e l’aggregazione in frazione. L’area esterna, attualmente utilizzata prevalentemente come parcheggio, verrà in parte pavimentata, dove troveranno posto un nuovo chiosco/bar e potranno essere sistemati i tavoli. Un altro degli elementi qualificanti dell’intervento è la grande nuova platea che, oltre ad ospitare l’area da ballo, sarà utilizzabile come campo sportivo per pallavolo e tennis, grazie ad un impianto smontabile con reti e pali omologati. Sempre all’esterno, verrà realizzato anche un nuovo palco coperto per spettacoli musicali ed iniziative varie. All’interno del centro civico sono previsti invece interventi di riqualificazione, quali il ripristino delle pareti e tinteggiatura delle sale principali; copertura del cavedio interno per un miglior utilizzo degli spazi anche in caso di maltempo. Verrà altresì tinteggiato l’ambulatorio di via Italo Gazzi e realizzata una nuova capottina parasole/pioggia all’ingresso.

"Questi interventi – dice l’assessora Federica Luppi - rappresentano la volontà dell’amministrazione di restituire centralità alle frazioni, investendo in ambienti pubblici pensati per la comunità".

al. gr.