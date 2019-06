Modena, 1 giugno 2019 - Oltre diecimila persone oggi sfileranno per le vie della città a difesa dei diritti. Per la prima volta Modena ospita il Gay Pride e, per prendere parte al grande serpentone arcobaleno, arriveranno da tante città dell’Emilia e, in generale, di tutta Italia. Contestazioni, dubbi, perplessità ne sono state sollevate a centinaia in questi giorni «ma siamo certi che quella di Modena sarà una grande festa – spiegano gli organizzatori – E’ la possibilità per tante persone di sfilare a testa alta chiedendo che, come citato dall’articolo tre della Costituzione, a tutti i cittadini siano garantiti pari diritti senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, condizioni personali e sociali».

LEGGI ANCHE Alle 10 la contro manifestazione con l'esorcista

Il corteo del primo Modena Pride passerà attraverso i luoghi simbolo di Modena: dal Novi Sad alla via Emilia, passando dal Largo Sant’Agostino, davanti al Palazzo dei Musei e ancora via Ganaceto, Camera di Commercio, Stazione per poi entrare da Corso Vittorio Emanuele II che rappresenta l’ingresso Ducale della città. Il corteo passerà quindi in Piazza Roma per poi transitare di fianco alla Biblioteca Delfini, al teatro Pavarotti e, come spiega l’organizzazione, a pochi passi dal Tribunale di Modena, «protagonista di molte battaglie per le persone trans e per le nostre famiglie».

Poi davanti all’Ausl che rappresenta la salute, «la lotta che facciamo contro le infezioni da Hiv e Ist e per la salute e il benessere di tutte le persone» e ancora i viali fino ad arrivare al Largo Garibaldi, davanti al teatro Storchi e alla Fontana dei Quattro Fiumi. «Faremo tutto il giro dei nostri viali, che sono il nostro lungomare e arriveremo al parco Novi Sad dove c’è l’università che rappresenta il futuro». Il concentramento al Novi Sad è previsto alle 14 con partenza del corteo alle 15. Dalle 18 alle 21.30 si alterneranno interventi dal palco, musica dal vivo e spettacoli.

Tra i sostenitori del Pride ‘Diritti al centro’ la Cgil che propone un carro con il gruppo musicale degli Skambisti accompagnati da danzatori afro. Aderisce poi la Federazione provinciale del Partito della Rifondazione comunista che invita tutta la città a partecipare. La segretaria provinciale Judith Pinnock sarà presente sul carro dell’Arcigay. Una giovane ragazza in carozzina elettrica ha annunciato la sua presenza e, proprio per le persone disabili, è stata già predisposta una pedana davanti al palco. Predisposti anche interpreti Lis a disposizione delle persone non udenti.

Come cambia la viabilità

Il corteo uscirà dal parco Novi Sad e percorrerà un itinerario ad anello in centro con rientro al Novi Sad intorno alle 18. Prevista la sospensione della circolazione, dalle 15 alle 18.30, nelle strade interessate dal percorso. Per tutta la giornata gli autobus che abitualmente attraversano il centro storico e i viali seguiranno percorsi alternativi. Le strade saranno riaperte al traffico man mano, al termine del passaggio del corteo. In piazzale Tien An Men, la porzione che affaccia su viale Monte Kosica sarà riservata ai veicoli dell’organizzazione e sarà, quindi, vietata la sosta dalle 6 del mattino fino alle 19.

Parcheggi, cosa cambia

In tutte le strade interessate dal percorso, il divieto di parcheggio sarà in vigore dalle 10 alle 19. In particolare, in via Ganaceto, in via San Giovanni del Cantone e in un breve tratto di viale Caduti in Guerra la sosta sarà vietata su entrambi i lati. In tutte le altre strade il divieto di sosta riguarderà solo il lato destro. Sui viali sarà comunque possibile parcheggiare nell’area centrale e, dalle 15, le auto potranno uscire dalle aree di sosta utilizzando la corsia bus in direzione sud-nord (e cioè verso piazzale Bruni). Anche su Viale Molza, nel tratto compreso tra via Fabriani e viale Monte Kosica, il transito delle auto è consentito sulle corsie dei bus in entrambi i sensi.