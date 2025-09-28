Gaza, la solidarietà sul palco. Bandiere della Palestina in scena dopo la Bohéme

La questione palestinese e la solidarietà verso Gaza da mesi sotto assedio sono diventate protagoniste anche al Modena Belcanto Festival. Al termine della ‘prima’ de "La Bohème" di Giacomo Puccini, l’altra sera al Comunale, durante gli applausi finali ai cantanti e all’orchestra i lavoratori del teatro hanno portato in scena varie bandiere della Palestina creando una ‘striscia’ lunga quanto il palco. Gli spettatori hanno condiviso questo importante segno di impegno e di protesta continuando a battere le mani a lungo.

Anche il mondo dello spettacolo e dell’arte, quindi, si unisce agli appelli internazionali per la popolazione di Gaza, stremata e affamata da mesi di guerra: già nei giorni scorsi al teatro Regio di Parma, durante la prova dell’ "Otello", per il Festival Verdi, sul palco è comparsa a sorpresa la scritta Free Gaza con la bandiera della Palestina, e anche in altri teatri si sono avute manifestazioni di sostegno e di vicinanza alla causa palestinese. Così è stato venerdì sera anche al Comunale di Modena, di fronte al pubblico delle grandi occasioni. Alla conclusione dell’opera, i cantanti sono arrivati in proscenio per il saluto al pubblico e hanno tutti ricevuto grandi applausi e consensi. Il baritono Sergio Vitale, che interpreta il pittore bohèmien Marcello, ha estratto di tasca una bandiera della Palestina e l’ha tenuta fra le mani. Poi, dopo il saluto al direttore, il maestro Aldo Sisillo, e al regista, il maestro Leo Nucci, i lavoratori del teatro Comunale sono entrati in scena silenziosamente recando alcune bandiere della Palestina, allineate come in uno striscione. E l’applauso rivolto ai cantanti e ai musicisti si è così allargato in un ideale abbraccio di solidarietà, contro la guerra.

Dedicata in molto speciale a Luciano Pavarotti e Mirella Freni che di quest’opera sono stati interpreti iconici ed eterni, "La Bohème" del Comunale ha riscosso un grande successo: particolarmente apprezzato l’allestimento classico pensato da Leo Nucci, grande baritono, qui in veste di ‘metteur en scene’, che ha voluto rispettare fedelmente il ‘dettato’ di Giacomo Puccini. Di grande valore le voci che hanno dato vita alla struggente storia di amore e di morte nella Parigi dell’Ottocento: il soprano Claudia Pavone nelle vesti di Mimì, il tenore messicano americano Galeano Salas come Rodolfo, Mariam Battistelli (che martedì prossimo sarà anche fra i protagonisti dello show dedicato a Pavarotti all’Arena di Verona) come Musetta, e con loro Sergio Vitale, Gianluca Failla e Alberto Comes, tutti accompagnati dalla Filarmonica del teatro Comunale diretta da Aldo Sisillo. Lo spettacolo replicherà oggi pomeriggio alle 15.30.