Gazzotti "La mia opera al Museo di Chagall"

di Marco PederzoliDa qualche settimana, c’è anche un po’ di Vignola nel prestigioso Museo Chagall di Nizza. La vignolese Simona Gazzotti, infatti, commerciante di professione e artista per vocazione, ha realizzato un’opera a mosaico utilizzando esclusivamente materiali riciclati (in prevalenza tappi di bottiglie di plastica, ma anche scatolette di cibo per cani e gatti per ottenere ad esempio il colore oro), che ora fa bella mostra di sé, appunto, al Museo Chagall di Nizza nella sezione dedicata ai laboratori didattici. "La scultura a mosaico che ho realizzato – spiega Simona – è un gallo ispirato all’opera ’Le Coq Bleu’ di Chagall e intende essere una reinterpretazione tridimensionale del celebre mosaico custodito al Mar – Museo d’Arte della città di Ravenna. La particolarità del lavoro sta appunto nei materiali: tappi di plastica e scatolette di pet food. Del resto, la mia non è una ricerca estetica, ma etica – continua Gazzotti descrivendo la creazione ora esposta a Nizza –. Ho studiato mosaico tradizionale a Ravenna, ma non potendo lavorare con materiali che richiedono attrezzature specifiche, ho voluto trovare un modo più accessibile e sostenibile per esprimermi. Così ho iniziato a usare materiali di recupero, che trovo ovunque e che posso manipolare anche con i bambini durante i laboratori".

L’opera di Gazzotti era stata realizzata, inizialmente, per partecipare alla Biennale del Mosaico Contemporaneo di Ravenna. A un certo punto, però, il lavoro ha preso un’altra direzione. Gazzotti, infatti, ha scritto alla curatrice del Museo Chagall di Nizza, proponendo di donare il suo gallo in materiale riciclato agli spazi educativi del museo. La risposta è stata entusiasta e, il 13 settembre scorso, Simone ha consegnato personalmente l’opera a Nizza.

Negli ultimi anni, peraltro, l’artista vignolese ha portato i suoi progetti in diverse scuole del territorio, coinvolgendo classi di ogni età nella realizzazione di piccoli mosaici in plastica riciclata. "I più piccoli sono entusiasti – racconta – mentre i ragazzi più grandi all’inizio mi guardano un po’ scettici, ma poi si appassionano quando capiscono che con oggetti destinati a essere buttati si può creare qualcosa di bello e significativo".