Gelati, salgono i prezzi "Impennata del 20% Pesano il caro energia e le materie prime"

di Sofia Silingardi

Aumenta il prezzo dei gelati, ma la voglia di gustarlo rimane. Infatti, nonostante un aumento intorno al 20% del prezzo medio dei gelati, dovuto all’incremento di materie prime e al caro energia, i modenesi non rinunciano a un buon cono di gelato, magari in compagnia. "Essendo aumentate le materie prime, - spiega Flora Grata, socia della Gelateria Slurp - abbiamo dovuto aumentare il prezzo del gelato, purtroppo, per mantenere la qualità dei prodotti. Non è un aumento unico, ma tante cose che sono aumentate in maniera diversa tra il 10 e il 20%. Poi oltre alle materie prime è aumentata la corrente, che per noi è essenziale". "Però il gelato va tantissimo, e fa molto piacere. Specialmente i ragazzi giovani ne mangiano molto. La sera è un piacere vedere la gente fuori, sembra di essere in viale Ceccarini a Riccione. Quest’estate poi abbiamo lanciato il gusto Barbie, il gusto del momento, seguendo l’onda. È un fior di fragola con crumble al limone e il cioccolato ruby, quello rosa".

Le fa eco Emanuela Braglia, titolare di La Mukkeria Modena. "I prezzi sono aumentati - racconta - come sappiamo tutti, per via del caro prezzi, caro bollette, aumento delle materie prime. Però per ora non abbiamo riscontrato un calo nel mondo del gelato, magari un tempo andava ancora di più ma non vedo particolari differenze rispetto ad altri anni. Anche perché comunque è un articolo che non costa come andare a mangiare fuori a pranzo o a cena, quindi ce lo si concede ancora, soprattutto se in compagnia. E va ancora per tutte le età, giovani ma anche anziani, anzi tantissimi rispetto all’anno scorso: magari vengono qui a passarsi la serata, si siedono fuori col gelato. Un po’ come il bar di una volta". Ed è d’accordo sull’aumento dei prezzi anche Andrea Dominianni, titolare di Gelateria Pisano.

"Abbiamo dovuto alzare i prezzi per vari motivi: prima per l’aumento delle materie prime. Chi ci porta le materie prime a sua volta ha dovuto aumentare i prezzi per via del carburante e tutto il resto. Noi stiamo pagando ancora anche il discorso del caro elettricità dell’anno scorso. L’anno scorso io ho lavorato tre mesi, infatti, per pagare affitto, dipendenti e bollette. Quindi, anche se adesso le bollette si sono abbassate, il prezzo deve rimanere di una certa caratura. Abbiamo comunque fatto un lieve aumento, per rientrare davvero avremmo dovuto aumentarlo di gran lunga di più". "La vendita va bene, anche se in modo altalenante: si lavora molto durante la settimana mentre nei weekend c’è un calo, perché la gente va via per il weekend. Però comunque la gente risponde bene, la voglia di uscire c’è e il gelato è sempre ancora molto apprezzato da tutte le generazioni".

Da Gelatiamo, invece "non lo abbiamo aumentato, - spiega il titolare Stefano Croci - il prezzo è rimasto lo stesso. Lo avevo già sistemato l’anno scorso ed ero a posto. Si cerca sempre di contenere i prezzi: se le materie prime aumentano si cambia fornitore, si mettono in competizione i fornitori e i prezzi non aumentano in modo esponenziale. Il gelato va ancora tanto, più di prima. C’è sempre gente di tutte le età, molti ragazzi e anche molti non modenesi".