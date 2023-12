Gemellaggio con il Sud: "Insieme ad Alberobello nella lotta alla demenza"

Solidarietà e inclusione sono le cifre di un Patto d’Amicizia che ora unisce il Comune di San Prospero e la città pugliese di Alberobello. "Quello con Alberobello – dice il sindaco di San Prospero Sauro Borghi - è un patto che nasce in quanto i due comuni sono entrambi Dementia Friendly Community, cioè comunità amiche della demenza, ed ha come obiettivo di promuovere la cultura di sostegno nei confronti di chi è colpito da questa malattia e della sua rete familiare". La sottoscrizione dell’accordo tra le due amministrazioni, che intende sviluppare un impegno concreto che costruisca un futuro più solidale ed inclusivo nei confronti di quanti soffrono di questa malattia, è avvenuta sabato nella cittadina in provincia di Bari. Presenti alla firma, oltre a Borghi il sindaco di Alberobello Francesco De Carlo, gli assessori ai servizi sociali e sanità dei due comuni Valentina Liuzzi e Glenda Garzetta, ma anche il professor Andrea Fabbo, primario geriatria Ausl di Modena ed il dottor Pietro Rotolo, medico di medicina generale di Alberobello, i quali da anni ormai collaborano per divulgare e fare emergere la conoscenza di questa malattia. Anno dopo anno, la demenza senile sta assumendo numeri preoccupanti in Italia e nel mondo e su di essa la sanità ed i servizi sociali saranno chiamati a dare risorse, sia umane che finanziarie perché oggi più che mai siamo di fronte a una popolazione sempre più longeva, reti famigliari spesso mono-famigliari e, pertanto, è fondamentale l’importanza di coinvolgere le comunità e le associazioni di volontariato. "Per questo – afferma Borghi - ci sarà bisogno di luoghi dedicati e di incontro utili alle persone affette da demenza ma anche ai famigliari che possano relazionare e condividere queste situazioni. Mi auguro che l’esempio di San Prospero ed Alberobello sia d’esempio a tutti i comuni d’Italia e che ci sia adesione a questo progetto Dementia Friendly Community". Quello con Alberobello è il quarto Patto d’Amicizia che San Prospero sottoscrive, dopo quello di Monte San Giovanni Campano, comune della valle latina in provincia di Frosinone, nato per la valorizzazione dei prodotti tipici dell’agro-alimentare dei territori; poi quello con Serramazzoni, che nacque con la donazione da parte del Comune di San Prospero di moduli scolastici prefabbricati; infine, quello con Castelfranco Piandiscò, in provincia di Arezzo, che suggellò l’avvio di un percorso sportivo.

Alberto Greco