Gemellaggio con Verden "Un’unione importante"

A pochi mesi dalla firma del patto di gemellaggio tra Formigine e Verden nella cittadina tedesca, si tiene domani mattina alle 10 la cerimonia ufficiale anche a Formigine. L’evento, inserito nel calendario del Settembre formiginese, sarà il tema centrale di un consiglio comunale ‘aperto’ che si terrà presso il parco del Castello e vedrà, in apertura di seduta, l’esecuzione degli inni ufficiali dell’Italia, della Germania e dell’Europa, seguiti dall’Alzabandiera a cura degli Alpini e dagli interventi dalla presidente Elisa Parenti, del Sindaco di Formigine Maria Costi, del primo cittadino di Verden Lutz Brockmann (nella foto) e di Maddalena Magnante, giovane formiginese che lo scorso giugno ha partecipato a uno scambio a Verden a tema sport e inclusione sociale. Per l’occasione, sono stati invitati un centinaio di giovani che negli ultimi 10 anni hanno partecipato a progetti di scambio in Europa promossi dal Comune, di cui Magnante farà da portavoce oltre ai rappersentanti di una mezza dozzina di associazioni cittadine. Al termine degli interventi i due Sindaci consegneranno a tutti delle pergamene ricordo. "La presenza dei giovani che negli scorsi anni hanno preso parte a esperienze internazionali da una parte e quella delle associazioni che festeggiano un compleanno importante dall’altra rappresentano il messaggio incarnato dal gemellaggio: l’importanza delle relazioni e dell’aiuto reciproco per crescere insieme ed essere più forti".