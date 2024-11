Gemellaggio della musica. Il Comunale e Lipsia insieme nel nome di Bach

Fra le città europee che possono vantarsi di essere capitali della musica non ci sono soltanto Vienna o Salisburgo. Nel cuore della Germania, Lipsia è stata la città dove Johann Sebastian Bach ha vissuto per più di 25 anni, fino alla morte nel 1750, Maestro di cappella della Thomaskirche dove oggi è sepolto: qui sono nati molti suoi capolavori, come la monumentale "Passione secondo Matteo". A Lipsia nacque Richard Wagner, e Felix Mendelssohn vi abitò fino all’ultimo giorno. E proprio a Lipsia, il Comunale di Modena ha suggellato in questi giorni un ‘gemellaggio’ internazionale, il progetto triennale "European Music Trails (Percorsi musicali europei)", finanziato dall’Unione Europea, che ha unito il nostro teatro ad altre due prestigiose istituzioni culturali, il Notenspur Leipzig e l’orchestra barocca Le Concert de l’Hostel Dieu di Lione in Francia. Filo conduttore dell’iniziativa realizzata dai tre partner non poteva che essere Bach: il progetto "The art of movement" ha approfondito anche il rapporto fra la musica e la danza, proprio perché – spiega Alessandro Roveri del Comunale – "molte forme strumentali barocche hanno origine nel ballo, un aspetto forse poco conosciuto".

Giovani musicisti di molte nazionalità (da Slovenia e Ucraina, Bulgaria, Polonia e naturalmente da Italia, Francia e Germania), selezionati con un bando internazionale, si sono incontrati per studiare con la guida del maestro Mario Sollazzo, direttore e clavicembalista, docente al Conservatorio Vecchi Tonelli, e di Priska Comploi, Franziska Schoetensack e Augusto Gasbarri, docenti di fiati, archi e basso continuo. La scorsa estate li abbiamo accolti a Modena per la "Bach Academy" al Cortile del Melograno e un trekking musicale in Appennino, poi a fine luglio sono stati al festival Bach di Saint-Donat in Francia, e in questi giorni a Lipsia hanno approfondito la loro preparazione in un nuovo periodo di residenza: sono stati applauditi in un concerto alla chiesa Evangelica e proprio stasera – per una tradizione che si rinnova di anno in anno a Lipsia – suoneranno in piccoli ensemble nelle case, per la "Nacht der Hausmusik".

"Arrivano da tanti Paesi, e la musica li unisce – osserva il maestro Sollazzo –. È importante per questi giovani poter formarsi su queste partiture, lavorare su questa musica che altrimenti rimarrebbe solo sulla carta". "La musica è una meravigliosa via di comunicazione – aggiunge Rubén Castañeda Hernandez, contrabbassista messicano con studi a Ginevra –. E la musica barocca, poi, offre tanti stimoli in più, perché non sappiamo esattamente come la si suonava all’epoca e dobbiamo dunque sforzarci di ritrovare la creatività dei musicisti del tempo". Di certo non è un caso che Modena abbia stretto un legame con Lipsia: "Fra Modena e la Sassonia, lo ricordiamo, sono intercorsi lunghi rapporti storici – sottolinea il maestro Sollazzo –. E non dimentichiamo che il duca Francesco III vendette i famosi cento capolavori proprio all’Elettore di Sassonia. Oggi sono esposti a Dresda, a pochi chilometri da Lipsia".

In questo progetto internazionale, i giovani musicisti si sono cimentati anche con la danza e le note di Bach hanno incontrato perfino l’hip hop nello spettacolo "Movimento" creato dal ballerino e coreografo Hubert Hazebroucq, dalla danzatrice hip hop Maria Picardi e dalla violoncellista Aude Walker-Viry, presentato anche al nostro Comunale: "È stata una vera sfida, perché nella musica barocca non c’è il ritmo dettato dalla batteria – ammette Maria Picardi, in arte Picca –. Ma è emozionante immedesimarsi in un’atmosfera diversa, e farlo anche in una cornice meravigliosa come quella di Modena. Quello che conta, sempre, è la curiosità, la voglia di scoprire. E di esplorare ciò che c’era prima, magari per rivisitarlo".