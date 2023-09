Gemellaggio Formigine-Verden: c’è la firma

Si è tenuta ieri mattina presso il parco del Castello di Formigine la seduta ‘aperta’ del consiglio comunale che ha visto Formigine gemellarsi con la cittadina tedesca di Verden. Ad aprire la seduta la Presidente Elisa Parenti che ha sottolineato come "se la nostra Formigine è cresciuta fino a diventare Città con Decreto del Presidente della Repubblica, se siamo stati in grado di affacciarci in Europa e stringere relazioni internazionali come quella che prende avvio oggi, è anche per il grande lavoro di costruzione di comunità e di legami forti e di sussidiarietà che loro fanno sul territorio". Alla seduta hanno presenziato gli oltre 100 giovani che negli ultimi dieci anni hanno partecipato a progetti di scambio in Europa promossi dal Comune, premiati con una pergamena alla fine di una riunione che ha posto in evidenza l’importanza di iniziative di questo tipo. "Dopo avervi reso visita a fine aprile in Germania vi accogliamo presso il nostro Castello con il medesimo entusiasmo all’insegna dell’amicizia fra i popoli che si realizza in via primaria con la collaborazione fra comunità locali", ha detto il Sidaco di Formigine Maria Costi, ricordando come la cittadina, già gemellata con Kilkenny e Saumur, muova un altro passo "in uno sforzo di dialogo fra municipalità di nazioni diverse attivo già da molti anni: il gemellaggio con Verden – ha aggiunto - con cui promuoviamo scambi dal 2012, è un nuovo grande passo lungo questo percorso". Per il primo cittadino di Verden Lutz Brockmann, l’importanza dei gemellaggi sta nei rilevanti compiti politici ad essi legati: "Mi auguro – ha detto - che questo gemellaggio dia vita a molte nuove amicizie tra Formigine e Verden".