"Generale destituito? Non basta"

"Bene che sia stato destituito, ma non è abbastanza". Interviene anche la presidenza di Arcigay Modena dopo la bufera che si è scatenata sul libro ’ll mondo al contrario’, del generale Roberto Vannacci, ex capo dei paracadutisti della Folgore e alla guida dell’Istituto Geografico Militare. La carriera del generale Vannacci iniziò proprio dopo aver frequentato il 168º Corso ’Fedeltà’ dell’Accademia Militare di Modena e tra il ’97 e il ’99 il generale comandò il reggimento allievi. Secondo il segretario Arcigay Piazzoni "Lo Stato maggiore dell’esercito e il Ministro della Difesa Guido Crosetto devono intervenire con risolutezza". Elisa Fraulini, vice presidente Arcigay Modena si dice soddisfatta che, nei confronti del generale, sia stato assunto un provvedimento immediato. "Accogliamo con favore che molte testate giornalistiche abbiano dato ampio risalto alla vicenda, così come che sia stato destituito, seppur ciò significhi un cambiamento di incarico ma non una sospensione. La gravità della sua azione, come pubblico ufficiale, doveva essere ‘trattata’ in altro modo: non è sospeso dal suo ruolo e resta all’interno dell’esercito e nella sua città. Quello che so è che è il suo è il primo libro più venduto su Amazon e il mio timore è che sia stato acquistato da chi la pensa come lui e cerca argomentazioni".

v.r.