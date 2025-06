Generali continua a crescere . Una nuova sede in viale Amendola

Generali Via Emilia Est di Pierluigi Bancale continua il suo percorso di crescita con l’apertura di una nuova sede in viale Amendola, Modena, rafforzando ulteriormente la sua presenza sul territorio e il legame con la comunità. Pierluigi Bancale (foto in basso), Agente Generale di Modena, sottolinea: "In un contesto sempre più complesso, è fondamentale avere un punto di riferimento affidabile. Questa nuova sede nasce per rispondere alle esigenze di crescita e per essere ancora più vicini alle persone, offrendo servizi chiari e su misura".

L’agenzia, già punto di riferimento per la consulenza assicurativa e finanziaria, si distingue anche per il suo impegno nella formazione e nell’attrazione di nuovi talenti. Sempre più giovani universitari scelgono di svolgere qui il loro stage pre-laurea, mentre professionisti e laureati trovano in Generali Via Emilia Est un ambiente dinamico e strutturato, in grado di offrire opportunità di crescita concrete. Grazie alla Business School Gate 971, ai programmi di formazione tecnica e commerciale e al supporto costante di coach in sede, i consulenti vengono accompagnati in un percorso di sviluppo professionale che risponde alle sfide di un settore in continua evoluzione.

Gate 971 non è una semplice scuola di formazione, ma un vero e proprio ecosistema di crescita professionale, dove i partecipanti acquisiscono competenze tecniche, commerciali e personali attraverso un mix di lezioni teoriche, training on the job e coaching individuale. Grazie a un approccio innovativo, la Business School permette ai consulenti di sviluppare capacità strategiche e operative, adattandosi alle evoluzioni del mercato e alle nuove esigenze dei clienti. Il programma è pensato per valorizzare il talento e offrire strumenti concreti per costruire una carriera solida e gratificante.

Tra gli impegni di Pierluigi Bancale fondamentale è Fondazione Futuro, ente benefico dell’Agenzia Generali modenese di via Emilia Est, che Bancale porta avanti insieme alla sua famiglia. Da sempre l’Ente ha scelto di avere come primario target di investimento la persona, di ogni età, attivando una serie di progetti che si rivolgono a bambini, ragazzi, disabili e adulti disoccupati over 50 (ai quali offre assistenza nel percorso personale di inserimento sociale e lavorativo tramite il Corso di Tutoraggio “il Talento riscoperto”). Questo progetto, cuore pulsante della fondazione, nasce come un percorso di accompagnamento, di formazione e di supporto psicologico e sociale. Aiuta queste persone a riscoprire le proprie competenze, a valorizzarle e a metterle in gioco in un mercato che spesso le ignora, offrendo corsi, consulenze, strumenti concreti per affrontare la ricerca di lavoro con una nuova consapevolezza.

Un nuovo spazio per rispondere alle esigenze della comunità Con questa nuova sede, Generali Via Emilia Est rafforza ulteriormente la propria vicinanza alla comunità modenese, offrendo consulenze mirate su temi essenziali come la protezione dalla non autosufficienza in una società che invecchia, le pensioni integrative, l’ottimizzazione del risparmio, le polizze salute, le coperture di case e aziende, la protezione dai rischi legati alle calamità naturali e molto altro.