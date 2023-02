Generazione S, gli studenti imparano lo sport senza barriere

Ha preso il via, con i primi incontri, il test di "Generazione S nelle scuole", progetto del Sassuolo Calcio in sinergia con il comune di Sassuolo. Appuntamento prima con i ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado, dell’Istituto Formiggini e successivamente con quelli dell’ I.T.C.G Alberto Baggi: nelle vesti di relatore, Francesco Messori, fondatore e capitano della Nazionale Italiana Calcio Amputati, nonché collaboratore del Club nella Segreteria del Settore Femminile, che ha raccontato la sua esperienza alla presenza di oltre 200 ragazzi per ogni istituto. Gli interventi sono stati introdotti da Alec Invernizzi, Direttore Operativo del Sassuolo Calcio, e da Andrea Fabris, Direttore Organizzativo della società. Le testimonianze di Francesco Messori hanno suscitato particolare interesse e partecipazione tra i ragazzi e fanno ben sperare per un progetto che ha l’ambizione di diventare un vero e proprio punto di riferimento per gli studenti di ogni ordine e grado di tutto il territorio sassolese. Ad entrambe le testimonianze ha presenziato l’assessore all’Istruzione e Formazione del Comune di Sassuolo, Alessandra Borghi.