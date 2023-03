Genitori e figli, tutto in salita

Un ragazzino torna a casa da scuola pieno di lividi. Ma è lui il bullo oppure è vittima di bullismo? Ne "Il nodo" di Johnna Adams, sabato 11 e domenica 12 marzo al teatro Comunale di Carpi, Ambra Angiolini (nella foto) e Arianna Scommegna danno voce al confronto tra una madre e un’insegnante sul rapporto genitori - figli. E di padri e figli ci racconta anche "Partenza in salita" che Corrado Tedeschi porterà in scena, proprio insieme alla figlia Camilla, domani e mercoledì 8 al Michelangelo di Modena: una lezione di scuola guida come metafora del difficile mestiere di genitore. Sempre al Michelangelo, venerdì 10 è già sold out il "Santo piacere" di Giovanni Scifoni. E al Cantelli di Vignola, sabato 11 "The boy’s blood - I giorni di Dino Campana", di e con Franco Acquaviva.