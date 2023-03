Gente di Panaro, presentazione della rivista di Mezaluna

Sabato alle 16, nella sala dei Contrari della Rocca di Vignola, sarà presentata la rivista dell’associazione Mezaluna "Gente di Panaro". La pubblicazione, giunta al 25° anno di edizione, contiene 15 articoli che trattano vicende legate a molte delle località dell’Unione Terre di Castelli e, come sempre, sarà data in omaggio ai soci della Mezaluna. Nella stessa occasione sarà presentato anche il libro "Incontro con il tempo. La storia vignolese custodita per noi dalle lapidi della chiesa parrocchiale", scritto dalla prof.ssa Anna Maria Coslovi dopo cinque anni di approfondite ricerche. Ingresso aperto a tutti.

m.ped.