Geopolitica e curiosità con Rampini e Pif

Torna l’appuntamento con la stagione culturale al Crogiolo Marazzi con gli ultimi due appuntamenti di ‘Crogiolo 25: visioni contemporanee’. E se le sfide globali della contemporaneità, lo sguardo sul mondo delle carceri, la richiesta di riportare al centro delle nostre vite le cose importanti e non quelle urgenti sono stati i temi toccati nel corso della prima parte della stagione, a primavera, protagonisti degli ultimi due incontri in programma saranno la geopolitica e la curiosità, che chiuderanno l’edizione 2025 di una rassegna che nasce dalla collaborazione fra il Comune di Sassuolo e Marazzi Group.

"Temi di strettissima attualità in grado di poter offrire a chi partecipa un punto di vista diverso e coinvolgente – commenta l’assessore alla Cultura Federico Ferrari - attraverso le testimonianze di personaggi che quotidianamente seguono, riportano e commentano la cronaca e il costume nazionale".

La rassegna, che mette ancora una volta a disposizione della collettività il suo spazio attiguo al suo storico stabilimento, porta la cultura ed i personaggi a stretto contatto con il pubblico, con ingresso gratuito.

"Marazzi – aggiunge Ferrari - ha deciso di partecipare attivamente alla realizzazione delle iniziative dimostrando ancora una volta come il legame con la nostra città ed il nostro territorio sia più che mai vivo e concreto. La collaborazione tra l’Amministrazione e Marazzi Group proseguirà infatti ben oltre la rassegna culturale".

Il 19 novembre con la presentazione della guida Nati per Leggere 2025, sabato 22 novembre con ‘Sono ancora qui’, l’evento culturale e artistico in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne e, il 25 novembre, il tradizionale evento organizzato per sensibilizzare gli studenti sul tema della violenza di genere".

Tornando agli appuntamenti conclusivi della stagione culturale, sono in programma il 15 e il 30 novembre. Il primo avrà come protagonista il giornalista e scrittore Federico Rampini, che terrà una lectio sul suo nuovo libro ‘La lezione del Giappone. Il paese che anticipa le sfide dell’occidente’ edito da Mondadori, con cui Rampini racconta l’oggi di un paese che rappresenta oggi un laboratorio d’avanguardia per le principali sfide globali. Il 30 novembre, invece, ospite del Crogiolo sarà Pierfrancesco Dilliberto, ovvero Pif, artista poliedrico, regista, sceneggiatore, attore, scrittore, autore e conduttore televisivo e radiofonico, che ripercorrerà la sua carriera, raccontando aneddoti e altre storie.

s.f.