Gerli l’unico che ragiona. Falcinelli lotta, ma non basta

GAGNO 5,5 Inspiegabile la respinta di pugno in luogo della presa nell’azione che poi procedendo genera il primo gol bresciano. Sulla punizione del raddoppio ospite non sistema benissimo la barriera. Piccolo riscatto nella ripresa quando devia in angolo un fendente di Dickmann.

OUKHADDA 5 Un tempo nel quale non è mai propositivo e si esercita soltanto a passare la palla indietro, suscitando più di un mugugno del pubblico. Nella ripresa qualcosina in più, prima di arrendersi a un problema muscolare a cambi già completati.

ZARO 6 Nel reparto arretrato dei gialli è l’unico che conserva lucidità nell’arco dei novanta minuti. A fine gara va a fare il centravanti aggiunto ma senza fortuna. Sfortunato nella deviazione che porta all’autogol.

CAUZ 5,5 Un paio di uscite avventurose e qualche indecisione nell’arco di una gara in cui comunque non fa danni gravi.

COTALI 5,5 Sfortunato nel primo tempo quando viene respinto un suo tiro da fuori che dava l’impressione di poter far male, ma nel complesso un tempo in cui non riesce mai a portare avanti palloni interessanti. (1’ st Corrado 6 All’esordio in canarino l’ex Ternana mostra doti interessanti di spinta e visione di gioco, un’arma in più a disposizione di Bianco).

BATTISTELLA 5 Schierato a sorpresa dal primo minuto, ancora una volta non riesce a mostrare quelle doti di centrocampista che tutti attendono e nella ripresa si divora la rete del pari quando di testa manda alto un pallone tutt’altro che difficile. (31’ st Bozhanaj 5 Questa volta il suo ingresso a gara in corso non porta i risultati sperati, agonismo e volontà non bastano).

GERLI 6,5 Nella prima frazione è l’unico che cerca di ragionare, per poi addirittura crescere nella ripresa provando ad accendere la luce quando il Modena prova il forcing per cercare il pari.

DUCA 5,5 D’accordo che la sua partita dura solo 15’ prima di uscire per infortunio, ma in quel quarto d’ora la rete che si mangia solo davanti ad Andrenacci sullo 0 a 0 grida vendetta. (16’ pt Magnino 5 Non la sua migliore giornata, qualche pallone perso e poca incisività quando prova a portare avanti il pallone).

TREMOLADA 6 Sufficienza per la sicurezza con cui tira il penalty che di fatto riapre la partita, ma oltre a questo poco di più.

STRIZZOLO 5 Cercasi l’attaccante che aveva cominciato alla grande questa stagione. Pochi palloni toccati senza dare mai l’impressione della pericolosità. Si becca anche un giallo per proteste assolutamente evitabile. (19’ st Gliozzi 5,5 Una conclusione respinta in qualche modo dal portiere bresciano e poco più. Ma la circostanza attenuante di essere arrivato solo da un paio di giorni c’è tutta).

FALCINELLI 5,5 Lotta soprattutto nel primo tempo con abnegazione andando a cercare palloni anche lontano dall’area, ma non trova giocate per mettere in ambasce la difesa delle rondinelle, poi cala nella ripresa. (17’ st Manconi 5,5 La voglia non manca mai, ma nella mezz’ora in cui è in campo anche lui non trova nelle sue percussioni giocate lucide).

Alessandro Bedoni